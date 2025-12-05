Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків У Харкові сталися пожежі через атаку дрона

У Харкові сталися пожежі через атаку дрона

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 10:37
У Харкові загасили пожежу після атаки дронами
Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС України

У Харкові рятувальники повністю загасили масштабну пожежу, що виникла внаслідок вечірньої атаки російських ударних безпілотників 4 грудня. Удар припав на територію одного з об’єктів в Основ’янському районі міста.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України. 

Реклама
Читайте також:

Росіяни атакували Харків дронами

Від попадань БпЛА спалахнули одразу кілька осередків вогню, які загалом охопили площу близько 500 квадратних метрів.

Гасіння пожежі
Рятувальники працюють на місці влучання дрона. Фото: ДСНС Харківщини
Харків
Рятувальники працюють на місці виклику. Фото: ДСНС Харківщини
Харків пожежа
Гасіння пожежі. Фото: ДСНС Харківщини

За оперативною інформацією, під час атаки ніхто не загинув і не був травмований.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові внаслідок вибуху постраждало кілька людей.

Також стало відомо про графіки відключень електроенергії у Харкові на п'ятницю, 5 листопада.

Харків пожежа Харківська область дрони війна
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації