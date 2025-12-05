У Харкові загасили пожежу після атаки дронами

Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС України

У Харкові рятувальники повністю загасили масштабну пожежу, що виникла внаслідок вечірньої атаки російських ударних безпілотників 4 грудня. Удар припав на територію одного з об’єктів в Основ’янському районі міста.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Росіяни атакували Харків дронами

Від попадань БпЛА спалахнули одразу кілька осередків вогню, які загалом охопили площу близько 500 квадратних метрів.

Рятувальники працюють на місці влучання дрона. Фото: ДСНС Харківщини

Рятувальники працюють на місці виклику. Фото: ДСНС Харківщини

Гасіння пожежі. Фото: ДСНС Харківщини

За оперативною інформацією, під час атаки ніхто не загинув і не був травмований.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові внаслідок вибуху постраждало кілька людей.

Також стало відомо про графіки відключень електроенергії у Харкові на п'ятницю, 5 листопада.