У Харкові загасили пожежу після атаки дронами

У Харкові сталися пожежі через атаку дрона
Дата публікації: 5 грудня 2025 10:37
Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС України
У Харкові рятувальники повністю загасили масштабну пожежу, що виникла внаслідок вечірньої атаки російських ударних безпілотників 4 грудня. Удар припав на територію одного з об’єктів в Основ’янському районі міста.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.
Від попадань БпЛА спалахнули одразу кілька осередків вогню, які загалом охопили площу близько 500 квадратних метрів.
За оперативною інформацією, під час атаки ніхто не загинув і не був травмований.
