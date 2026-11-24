Трамвай на рельсах. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове из-за прорыва водопровода затопило несколько улиц, поэтому трамваи временно изменили маршруты. Ограничения коснулись участков на Виринской, Моисеевской, Шевченко и Непокоренных. Для пассажиров также организовали автобусное сообщение между Салтовкой и площадью Конституции. Движение на этих участках пока невозможно.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской совет.

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Где не курсируют трамваи

В Харькове временно приостановили движение трамваев на улицах Виринской, Моисеевской и Шевченко. Также вагоны не курсируют по улице Непокоренных — на участке от улицы Академика Павлова до улицы Шевченко. Причиной стало подтопление путей из-за прорыва водопровода. О временных изменениях сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Как изменились маршруты

Из-за аварии трамваи № 16 и 16А курсируют по измененному маршруту. Теперь вагоны следуют следующим образом:

разворотный круг "Салтовское";

проспект Тракторостроителей;

улица Непокоренных;

улица Академика Павлова;

проспект Героев Харькова;

площадь Защитников Украины;

улица Молочная;

улица Георгия Тарасенко;

улица Добровольцев.

Для пассажиров также организовали временный автобус. Он курсирует от автостанции "Салтовская" до площади Конституции через улицы Непокоренных и Шевченко.

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Проезд в Харькове

Отметим, что в Харькове планируют сохранить бесплатный проезд в общественном транспорте в 2027 году. Расходы на это будут предусмотрены в проекте бюджета городской общины на следующий год. Ежегодно на такую поддержку направляется около 3,6–4 млрд грн. Окончательная сумма зависит от стоимости топлива и электроэнергии.

Мэр Игорь Терехов пояснил, что бесплатный транспорт остается важной поддержкой для прифронтового города. Он помогает местным жителям оставаться в Харькове, а также облегчает жизнь переселенцам. Сейчас в городе проживают почти 227 тысяч внутренне перемещенных лиц. Для части из них возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом стала одним из факторов выбора Харькова для жизни.

Ранее мы сообщали, что мэр Харькова Игорь Терехов представил проект восстановления жилого квартала на Северной Салтовке. Он предусматривает не только новые дома, но и детский сад, общественные пространства и подземное сооружение, которое будет служить укрытием и паркингом. Город планирует учесть опыт войны, чтобы сделать район безопасным и удобным для жизни.

Также мы писали, что в Харькове до 30 декабря перекрыли часть улицы Бориса Шрамка. Ограничение ввели на участке между переулками Кристальным и Винницким из-за работ на газовом колодце. Водители могут объезжать ее по прилегающим улицам.