Трамвай на коліях. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові через прорив водопроводу затопило кілька вулиць, тому трамваї тимчасово змінили маршрути. Обмеження торкнулися ділянок на Віринській, Мойсеївській, Шевченка та Нескорених. Для пасажирів також організували автобусне сполучення між Салтівкою та майданом Конституції. Рух на цих ділянках наразі неможливий.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську раду.

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Де не курсують трамваї

У Харкові тимчасово зупинили рух трамваїв на вулицях Віринській, Мойсеївській та Шевченка. Також вагони не курсують на вулиці Нескорених — на відрізку від вулиці Академіка Павлова до вулиці Шевченка. Причиною стало підтоплення колій через прорив водопроводу. Про тимчасові зміни повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства.

Як змінили маршрути

Через аварію трамваї №16 і 16А курсують за зміненим маршрутом. Тепер вагони прямують так:

розворотне коло "Салтівське";

проспект Тракторобудівників;

вулиця Нескорених;

вулиця Академіка Павлова;

проспект Героїв Харкова;

майдан Захисників України;

вулиця Молочна;

вулиця Георгія Тарасенка;

вулиця Добровольців.

Для пасажирів також організували тимчасовий автобус. Він курсує від автостанції "Салтівська" до майдану Конституції через вулиці Нескорених та Шевченка.

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Проїзд у Харкові

Зазначимо, у Харкові планують зберегти безкоштовний проїзд у громадському транспорті у 2027 році. Витрати на це передбачать у проєкті бюджету міської громади на наступний рік. Щороку на таку підтримку спрямовують близько 3,6–4 млрд грн. Остаточна сума залежить від вартості пального та електроенергії.

Міський голова Ігор Терехов пояснив, що безкоштовний транспорт залишається важливою підтримкою для прифронтового міста. Він допомагає місцевим жителям залишатися в Харкові, а також полегшує життя переселенцям. Нині в місті проживають майже 227 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Для частини з них можливість безкоштовно користуватися громадським транспортом стала одним із чинників вибору Харкова для життя.

Раніше ми повідомляли, що мер Харкова Ігор Терехов представив проєкт відновлення житлового кварталу на Північній Салтівці. Він передбачає не лише нові будинки, а й дитячий садок, громадські простори та підземну споруду, яка слугуватиме укриттям і паркінгом. Місто планує врахувати досвід війни, щоб зробити район безпечним і зручним для життя.

Також ми писали, що що у Харкові до 30 грудня перекрили частину вулиці Бориса Шрамка. Обмеження запровадили на ділянці між провулками Кришталевим та Вінницьким через роботи на газовому колодязі. Водії можуть об'їжджати її прилеглими вулицями.