В Харькове работают девять подземных школ: Терехов о уникальном опыте города

Игорь Терехов. Фото: t.me/ihor_terekhov

Карина Приходько Редактор

В Харькове продолжают расширять сеть безопасных учебных заведений, работающих под землей. В настоящее время в городе уже функционируют девять таких школ, а также метро-школы, где дети могут учиться даже в условиях постоянной угрозы обстрелов.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона.

Подземные школы в Харькове

По словам Терехова, Харьков стал одним из первых городов, внедривших такой формат обучения. Помимо специально построенных подземных школ, в Харькове также продолжают работать метро-школы, которые пользуются большой популярностью среди учеников и их родителей.

Мэр подчеркнул, что опыт организации образовательного процесса под землей является уникальным не только для Украины, но и для всего мира. Именно поэтому спрос на безопасное офлайн-обучение остается очень высоким.

Игорь Терехов добавил, что в Харькове уже построили ещё одну крупную подземную школу, способную принимать до 1200 учеников в две смены. По его словам, городские власти не планируют останавливаться на достигнутом и продолжат строительство новых безопасных образовательных пространств.

"Уникальный в мире опыт, которым мы обладаем, пользуется огромным спросом. Дети ходят в метро-школу. Кроме того, за это время мы построили уже девять настоящих подземных школ. Еще есть большая подземная школа, рассчитанная на 1200 учеников в две смены. Мы не останавливаем работу, трудимся для того, чтобы строить школы", — заявил мэр Харькова.

Как писали Новини.LIVE, ранее в ГПСУ сообщали, что РФ усилила атаки дронами в Харьковской области. Враг активно использует участки границы для запуска ударных беспилотников по украинской территории.

Также Игорь Терехов заявлял, что государство должно сдерживать цены на товары первой необходимости. Он считает, что необходимо ввести европейские стандарты налоговой политики.