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Главная Харьков Терехов: государство должно сдерживать цены на товары первой необходимости

Терехов: государство должно сдерживать цены на товары первой необходимости

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2026 19:54
Терехов предложил снизить НДС на продукты до 5% и повысить пенсии
Игорь Терехов. Фото: Харьковский городской совет

Государство должно немедленно изменить подходы к регулированию цен и внедрить европейские стандарты налоговой политики. Об этом заявил глава Ассоциации прифронтовых городов и громад, мэр Харькова Игорь Терехов.

Соответствующее заявление было опубликовано в соцсетях АПМГ, передает Новини.LIVE.

Терехов призвал снизить НДС на продукты

"Государство должно регулировать это. Я считаю, что сегодня нужно поступить совсем иначе. Нужно снизить НДС на продукты первой необходимости, например, яйца и молоко, до 5%. Мы идем в Европу, а там снижен НДС. И тогда цены будут снижаться", — подчеркнул руководитель Ассоциации.

Терехов: государство должно сдерживать цены на товары первой необходимости - фото 1
Пост АПМГ. Фото: скриншот

Он подчеркнул, что очень важно оказывать поддержку людям, которые особенно в этом нуждаются. Как государство, так и власти на местах должны делать для этого все возможное.

"У нас пока сохраняется бесплатный проезд. А в Киеве — 30–35 грн. Как человек может выжить? Особенно пенсионеры. Пенсии нужно повысить — хотя бы до 6 тысяч, а минимальную заработную плату — до 10 тысяч гривен. Ведь сейчас пенсионеры получают 2500–3500 гривен. И как жить? Как жить, если проезд станет платным? Что им делать? Люди ничего не смогут себе позволить", — подытожил Терехов.

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Как сообщали Новини.LIVE, глава Ассоциации прифронтовых городов и громад, мэр Харькова Игорь Терехов неоднократно подчеркивал необходимость усиления государственной поддержки украинцев в условиях войны. В ходе слушаний в Комитете Верховной Рады по вопросам социальной политики и прав ветеранов он заявил, что приоритетом должно быть создание условий для возвращения граждан из-за рубежа и развитие собственного трудового потенциала Украины, а не привлечение дешевой иностранной рабочей силы.

Как сообщали Новини.LIVE, Игорь Терехов неоднократно призывал государство усилить социальную поддержку украинцев в условиях войны. По его мнению, наряду с финансированием обороны одним из ключевых приоритетов государственной политики должно стать преодоление бедности и повышение уровня жизни граждан.

Игорь Терехов цены социальная помощь
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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