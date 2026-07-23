Терехов предложил снизить НДС на продукты до 5% и повысить пенсии

Игорь Терехов. Фото: Харьковский городской совет

Государство должно немедленно изменить подходы к регулированию цен и внедрить европейские стандарты налоговой политики. Об этом заявил глава Ассоциации прифронтовых городов и громад, мэр Харькова Игорь Терехов.

Соответствующее заявление было опубликовано в соцсетях АПМГ, передает Новини.LIVE.

Терехов призвал снизить НДС на продукты

"Государство должно регулировать это. Я считаю, что сегодня нужно поступить совсем иначе. Нужно снизить НДС на продукты первой необходимости, например, яйца и молоко, до 5%. Мы идем в Европу, а там снижен НДС. И тогда цены будут снижаться", — подчеркнул руководитель Ассоциации.

Пост АПМГ. Фото: скриншот

Он подчеркнул, что очень важно оказывать поддержку людям, которые особенно в этом нуждаются. Как государство, так и власти на местах должны делать для этого все возможное.

"У нас пока сохраняется бесплатный проезд. А в Киеве — 30–35 грн. Как человек может выжить? Особенно пенсионеры. Пенсии нужно повысить — хотя бы до 6 тысяч, а минимальную заработную плату — до 10 тысяч гривен. Ведь сейчас пенсионеры получают 2500–3500 гривен. И как жить? Как жить, если проезд станет платным? Что им делать? Люди ничего не смогут себе позволить", — подытожил Терехов.

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