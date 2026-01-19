Терехов сообщил о ракетной атаке на Харьков 19 января

В Харькове ракеты попали в объект критической инфраструктуры
В Харькове утром в понедельник, 19 января, зафиксирована очередная вражеская атака по городской инфраструктуре. Россия направила ракеты на критический объект инфраструктуры в городе.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
Россия атакует ракетами критические объекты в Харькове
По его словам, удару подвергся Слободской район Харькова. Сначала информация была предварительной, однако впоследствии стало известно, что противник выпустил четыре ракеты по объекту критической инфраструктуры. В результате атаки объект получил значительные повреждения. Сейчас соответствующие службы уточняют масштабы разрушений и последствия обстрела.
Кроме того, в Новобаварском районе города зафиксировано падение обломков вражеского беспилотника. По предварительным данным, в результате этого инцидента обошлось без погибших и пострадавших среди гражданского населения.
Напомним, недавно российский дрон убил гражданских в Харькове, попав в жилой дом.
Добавим, что Россия регулярно атакует критическую инфраструктуру в Харькове.
