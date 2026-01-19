Терехов сообщил о ракетной атаке на Харьков 19 января

Спасатели ГСЧС. Фото о: ГСЧС Харьковщины

В Харькове утром в понедельник, 19 января, зафиксирована очередная вражеская атака по городской инфраструктуре. Россия направила ракеты на критический объект инфраструктуры в городе.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его словам, удару подвергся Слободской район Харькова. Сначала информация была предварительной, однако впоследствии стало известно, что противник выпустил четыре ракеты по объекту критической инфраструктуры. В результате атаки объект получил значительные повреждения. Сейчас соответствующие службы уточняют масштабы разрушений и последствия обстрела.

Кроме того, в Новобаварском районе города зафиксировано падение обломков вражеского беспилотника. По предварительным данным, в результате этого инцидента обошлось без погибших и пострадавших среди гражданского населения.

Напомним, недавно российский дрон убил гражданских в Харькове, попав в жилой дом.

Добавим, что Россия регулярно атакует критическую инфраструктуру в Харькове.