Главная Харьков В Харькове ракеты попали в объект критической инфраструктуры

В Харькове ракеты попали в объект критической инфраструктуры

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 11:07
Терехов сообщил о ракетной атаке на Харьков 19 января
Спасатели ГСЧС. Фото о: ГСЧС Харьковщины

В Харькове утром в понедельник, 19 января, зафиксирована очередная вражеская атака по городской инфраструктуре. Россия направила ракеты на критический объект инфраструктуры в городе.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Читайте также:

Россия атакует ракетами критические объекты в Харькове

По его словам, удару подвергся Слободской район Харькова. Сначала информация была предварительной, однако впоследствии стало известно, что противник выпустил четыре ракеты по объекту критической инфраструктуры. В результате атаки объект получил значительные повреждения. Сейчас соответствующие службы уточняют масштабы разрушений и последствия обстрела.

Кроме того, в Новобаварском районе города зафиксировано падение обломков вражеского беспилотника. По предварительным данным, в результате этого инцидента обошлось без погибших и пострадавших среди гражданского населения.

Напомним, недавно российский дрон убил гражданских в Харькове, попав в жилой дом.

Добавим, что Россия регулярно атакует критическую инфраструктуру в Харькове.

Автор:
Анастасия Постоенко
