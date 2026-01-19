Терехов повідомив про ракетну атаку на Харків 19 січня

Рятувальники ДСНС. Фот о: ДСНС Харківщини

У Харкові вранці у понеділок, 19 січня, зафіксовано чергову ворожу атаку по міській інфраструктурі. Росія спрямувала ракети на критичний об'єкт інфраструктури в місті.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Росія атакує ракетами критичні об'єкти в Харкові

За його словами, удару зазнав Слобідський район Харкова. Спочатку інформація була попередньою, однак згодом стало відомо, що противник випустив чотири ракети по об’єкту критичної інфраструктури. Внаслідок атаки об'єкт зазнав значних пошкоджень. Наразі відповідні служби уточнюють масштаби руйнувань і наслідки обстрілу.

Крім того, у Новобаварському районі міста зафіксовано падіння уламків ворожого безпілотника. За попередніми даними, внаслідок цього інциденту обійшлося без загиблих і постраждалих серед цивільного населення.

Нагадаємо, нещодавно російський дрон вбив цивільних у Харкові, влучивши в житловий будинок.

Додамо, що Росія регулярно атакує критичну інфраструктуру в Харкові.