В Харькове растет количество переселенцев: помощь ВПЛ

В Харькове растет количество внутренне перемещенных лиц. Город остается одним из главных направлений для людей, которые выезжают из опасных регионов. Здесь для них работает система поддержки и базовая помощь. Переселенцам предоставляют жилье, питание и гуманитарные услуги.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской совет.

Количество переселенцев

В Харькове по состоянию на 1 мая зарегистрировано около 215 тысяч внутренне перемещенных лиц. Только в течение апреля в город прибыли более 1,6 тысячи человек. Среди них есть семьи с детьми, пожилые люди и люди с инвалидностью. Город продолжает принимать новых переселенцев почти ежедневно. Это создает дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру.

Социальный состав

Среди переселенцев в Харькове значительную часть составляют уязвимые категории населения. Речь идет о детях, пенсионерах и людях с инвалидностью. В целом их — десятки тысяч. Для этих людей организовывают отдельные программы поддержки. Особое внимание уделяется доступу к медицине и базовым потребностям.

Жилье и помощь

В городе для временного проживания переселенцев работают десятки общежитий. Там размещены тысячи людей, которые потеряли собственное жилье или не могут вернуться домой. Также действуют гуманитарные хабы, где предоставляют различные виды помощи. Люди могут получить консультации, вещи первой необходимости и психологическую поддержку. Отдельно организованы пункты горячего питания во всех районах города.

Дополнительная поддержка

Переселенцам в Харькове помогают не только городские службы, но и благотворительные организации. Они обеспечивают гуманитарные наборы и финансовую поддержку. В апреле часть людей получила медицинские ваучеры для приобретения лекарств. Каждый из них позволяет покрыть расходы на необходимые препараты. Такая помощь остается важной для многих семей.

Как сообщали Новини.LIVE, мэр Харькова и глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов заявил, что бесплатный проезд в метро является требованием сегодняшнего времени. По его словам, нельзя брать деньги с людей, которые пользуются метрополитеном как основным укрытием во время воздушных тревог.

Также Новини.LIVE писали, что с мая бытовые потребители Харькова продолжат платить за свет по единому тарифу — 4,32 грн за кВт/ч. Важно, что для домохозяйств, которые используют электроотопление, до 30 апреля 2026 года будет действовать льготная ставка: 2,64 грн за кВт/ч при условии потребления до 2000 кВт/ч в месяц. В случае превышения этого объема вся потребленная энергия будет оплачиваться по стандартной цене.