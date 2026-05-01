У Харкові зростає кількість переселенців: допомога ВПО

У Харкові зростає кількість внутрішньо переміщених осіб. Місто залишається одним із головних напрямків для людей, які виїжджають з небезпечних регіонів. Тут для них працює система підтримки та базова допомога. Переселенцям надають житло, харчування та гуманітарні послуги.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську раду.

Кількість переселенців

У Харкові станом на 1 травня зареєстровано близько 215 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Лише протягом квітня до міста прибули понад 1,6 тисячі людей. Серед них є сім’ї з дітьми, літні люди та люди з інвалідністю. Місто продовжує приймати нових переселенців майже щодня. Це створює додаткове навантаження на соціальну інфраструктуру.

Соціальний склад

Серед переселенців у Харкові значну частину становлять вразливі категорії населення. Йдеться про дітей, пенсіонерів та людей з інвалідністю. Загалом їх — десятки тисяч. Для цих людей організовують окремі програми підтримки. Особлива увага приділяється доступу до медицини та базових потреб.

Житло та допомога

У місті для тимчасового проживання переселенців працюють десятки гуртожитків. Там розміщені тисячі людей, які втратили власне житло або не можуть повернутися додому. Також діють гуманітарні хаби, де надають різні види допомоги. Люди можуть отримати консультації, речі першої необхідності та психологічну підтримку. Окремо організовані пункти гарячого харчування в усіх районах міста.

Додаткова підтримка

Переселенцям у Харкові допомагають не лише міські служби, а й благодійні організації. Вони забезпечують гуманітарні набори та фінансову підтримку. У квітні частина людей отримала медичні ваучери для придбання ліків. Кожен із них дозволяє покрити витрати на необхідні препарати. Така допомога залишається важливою для багатьох сімей.

Як повідомляли Новини.LIVE, мер Харкова та очільник Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов заявив, що безоплатний проїзд у метро є вимогою сьогоднішнього часу. За його словами, не можна брати гроші з людей, які користуються метрополітеном як основним укриттям під час повітряних тривог.

Також Новини.LIVE писали, що з травня побутові споживачі Харкова продовжать сплачувати за світло за єдиним тарифом — 4,32 грн за кВт/год. Важливо, що для домогосподарств, які використовують електроопалення, до 30 квітня 2026 року діятиме пільгова ставка: 2,64 грн за кВт/год за умови споживання до 2000 кВт/год на місяць. У разі перевищення цього обсягу вся спожита енергія оплачуватиметься за стандартною ціною.