Обстрел Харькова: бренд одежды MANGELO рассказал об уничтожении цеха

Последствия российских ударов по Харькову. Фото: ГСЧС Харьковской области

В Харькове под вражеский удар попало производство бренда одежды MANGELO, в результате чего есть жертвы среди персонала и руководства. Пострадавшие в настоящее время находятся в больницах, сама фабрика практически уничтожена. Несмотря на тяжелые потери, компания просит у заказчиков время на восстановление и уверяет, что возродит бизнес.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальное заявление компании.

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Трагедия на производстве и потери среди работников

В Харькове вражеский снаряд попал непосредственно в производственный цех украинского бренда одежды MANGELO. В результате прямого удара предприятие понесло непоправимые потери. В компании подтвердили, что среди сотрудников есть погибшие, значительное количество людей получило ранения. В настоящее время многие сотрудники проходят лечение в медицинских учреждениях.

«Люди, с которыми мы еще несколько дней назад работали бок о бок, общались, люди, которые были частью MANGELO и которых, к сожалению, мы больше никогда не увидим», — прокомментировали утрату коллег представители компании.

Уничтожение имущества и потеря данных

Материальный ущерб от обстрела оказался катастрофическим. Владельцы констатируют, что на производстве утрачено практически всё имущество. Оценить точное количество уничтоженного и уцелевшего товара, а также общее состояние разрушенного помещения пока невозможно. Помимо оборудования и готовой одежды, во время удара были полностью утрачены вся рабочая информация и мобильные телефоны сотрудников. Связь с коллективом удалось восстановить лишь накануне, через несколько дней после атаки на цех.

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Несмотря на крайне сложную ситуацию, руководство уверяет, что все заказы, которые физически возможно будет выполнить, отправят адресатам, а за те, которые выполнить не удастся, — обязательно вернут деньги.

Бренд просит заказчиков проявить терпение и дать им немного времени, чтобы позаботиться о раненых и пережить утрату коллег.

"Сегодня есть вещи, гораздо более важные, чем заказы, продажи и работа — это человеческие жизни», — подчеркнули представители.

Компания заявляет, что это не конец их деятельности. Труд погибших людей навсегда останется в истории предприятия. Сколько времени понадобится для полноценного возвращения на рынок, пока неизвестно, однако коллектив настроен решительно.

"Мы обязательно встанем на ноги. Мы возобновим наше производство, вернемся к работе и продолжим дело, в которое вкладывали столько лет, сил и любви", — подчеркнули в заявлении.

Новини.LIVE сообщали, что Россия ведет интенсивные обстрелы Харькова и области. Так, 9 октября россияне обстреляли 17 городов и сел области, в результате чего трое жителей получили ранения. Осколки и взрывы повредили частные дома, автомобили, торговые павильоны, склады местных предприятий и линии электропередач.

Днем ранее, 8 октября, под вражеским прицелом оказались сам Харьков и еще 11 прилегающих населенных пунктов. Значительные разрушения понес Лозовский район, где один из точных ударов пришелся непосредственно по критически важному объекту общины. Атака привела к ранениям гражданских лиц, прервала железнодорожное сообщение, повредила автотранспорт, линии электропередач и жилой сектор.