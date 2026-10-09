Обстріл Харкова: бренд одягу MANGELO розповів про знищення цеху

Наслідки російських ударів по Харкову. Фото: ДСНС Харківщини

У Харкові під ворожий удар потрапило виробництво бренду одягу MANGELO, внаслідок чого є жертви серед персоналу та менеджменту. Постраждалі нині перебувають у лікарнях, сама фабрика майже знищена. Попри важкі втрати, компанія просить у замовників час на відновлення та запевняє, що відродить бізнес.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційну заяву компанії.

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Трагедія на виробництві та втрати серед працівників

У Харкові ворожий снаряд влучив безпосередньо у виробничий цех українського бренду одягу MANGELO. Внаслідок прямого удару підприємство зазнало непоправних втрат. У компанії підтвердили, що серед членів колективу є загиблі, значна кількість людей дістала поранення. Наразі багато співробітників проходять лікування у медичних закладах.

"Люди, з якими ми ще кілька днів тому працювали пліч-о-пліч, спілкувалися, люди, які були частиною MANGELO і яких, на жаль, ми більше ніколи не побачимо", — прокоментували втрату колег представники компанії.

Знищення майна та втрата даних

Матеріальні збитки від обстрілу виявилися катастрофічними. Власники констатують, що на виробництві втрачено практично все майно. Оцінити точну кількість знищеного та вцілілого товару, а також загальний стан зруйнованого приміщення поки що неможливо. Окрім обладнання та готового одягу, під час удару було повністю втрачено всю робочу інформацію та мобільні телефони співробітників. Зв'язок колективу вдалося відновити лише напередодні, через кілька днів після атаки на цех.

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Попри вкрай складну ситуацію, керівництво запевняє, що всі замовлення, які фізично можливо буде реалізувати, відправлять адресатам, а за ті, що виконати не вдасться — обов'язково повернуть гроші.

Бренд просить замовників проявити терпіння та дати їм трохи часу для того, щоб подбати про поранених і пережити втрату колег.

"Сьогодні є речі, набагато важливіші за замовлення, продажі та роботу — це людські життя", — підкреслили представники.

Компанія заявляє, що це не кінець їхньої діяльності. Праця загиблих людей назавжди залишиться в історії підприємства. Скільки часу знадобиться для повноцінного повернення на ринок, наразі невідомо, проте колектив налаштований рішуче.

"Ми обов’язково встанемо на ноги. Ми відновимо наше виробництво, повернемося до роботи й продовжимо справу, у яку вкладали стільки років, сил і любові", — наголосили в заяві.

Новини.LIVE інформували, що Росія здійснює інтенсивні обстріли Харкова та області. Так 9 жовтня росіяни обстріляли 17 міст і сіл області, внаслідок чого троє жителів отримали поранення. Уламки та вибухи понівечили приватні оселі, машини, торговельні павільйони, склади місцевих підприємств і лінії електропередач.

Днем раніше, 8 жовтня, під ворожим прицілом опинилися сам Харків та ще 11 прилеглих населених пунктів. Значних руйнувань зазнав Лозівський район, де один із точних ударів припав безпосередньо по критичному об'єкту громади. Атака спричинила поранення цивільних, перебила залізничне сполучення, пошкодила автотранспорт, дроти електропостачання та житловий сектор.