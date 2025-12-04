Видео
Главная Харьков В Харькове раздаются взрывы — дроны атакуют город

В Харькове раздаются взрывы — дроны атакуют город

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 21:23
Взрывы в Харькове 4 декабря - что известно
Взрыв в городе. Фото: кадр из видео

В четверг, 4 декабря, в Харькове прогремели взрывы. Россияне атаковали город дронами.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в Telegram.

Читайте также:
В Харькове раздаются взрывы — дроны атакуют город - фото 1
Пост Терехова. Фото: скриншот

Взрывы в Харькове

"Предварительно имеем прилет вражеского БПЛА в Основянском районе. Детали уточняем", — написал Терехов.

Он добавил, что после этого был нанесен еще один удар по тому же району.

Позже городской голова написал о третьем прилете вражеского беспилотника по Харькову.

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

В Харькове раздаются взрывы — дроны атакуют город - фото 2
Карта тревог. Фото: скриншот

Напомним, что 4 декабря взрывы прогремели в Одессе.

А поздно вечером 3 декабря раздавались взрывы в Киеве. Силы ПВО работали по ударным беспилотникам, которые атаковали столицу.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
