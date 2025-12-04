Взрывы в Харькове 4 декабря - что известно

В Харькове раздаются взрывы — дроны атакуют город
Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 21:23
Взрыв в городе. Фото: кадр из видео
В четверг, 4 декабря, в Харькове прогремели взрывы. Россияне атаковали город дронами.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в Telegram.
Реклама
Читайте также:
Взрывы в Харькове
"Предварительно имеем прилет вражеского БПЛА в Основянском районе. Детали уточняем", — написал Терехов.
Он добавил, что после этого был нанесен еще один удар по тому же району.
Позже городской голова написал о третьем прилете вражеского беспилотника по Харькову.
Сейчас карта тревог имеет такой вид:
Напомним, что 4 декабря взрывы прогремели в Одессе.
А поздно вечером 3 декабря раздавались взрывы в Киеве. Силы ПВО работали по ударным беспилотникам, которые атаковали столицу.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама