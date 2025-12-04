Вибухи у Харкові 4 грудня - що відомо

У Харкові лунають вибухи — дрони атакують місто
Дата публікації: 4 грудня 2025 21:23
Вибух у місті. Фото: кадр з відео
У четвер, 4 грудня, у Харкові пролунали вибухи. Росіяни атакували місто дронами.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram.
Вибухи у Харкові
"Попередньо маємо приліт ворожого БПЛА в Основʼянському районі. Деталі уточнюємо", — написав Терехов.
Він додав, що після цього було завдано ще одного удару по тому ж районі.
Пізніше міський голова написав про третій приліт ворожого безпілотника по Харкову.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, що 4 грудня вибухи пролунали в Одесі.
А пізно ввечері 3 грудня лунали вибухи в Києві. Сили ППО працювали по ударних безпілотниках, які атакували столицю.
