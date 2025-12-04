Вибухи у Харкові 4 грудня - що відомо

Вибух у місті. Фото: кадр з відео

У четвер, 4 грудня, у Харкові пролунали вибухи. Росіяни атакували місто дронами.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram.

Пост Терехова. Фото: скриншот

Вибухи у Харкові

"Попередньо маємо приліт ворожого БПЛА в Основʼянському районі. Деталі уточнюємо", — написав Терехов.

Він додав, що після цього було завдано ще одного удару по тому ж районі.

Пізніше міський голова написав про третій приліт ворожого безпілотника по Харкову.

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що 4 грудня вибухи пролунали в Одесі.

А пізно ввечері 3 грудня лунали вибухи в Києві. Сили ППО працювали по ударних безпілотниках, які атакували столицю.