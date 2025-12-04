Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків У Харкові лунають вибухи — дрони атакують місто

У Харкові лунають вибухи — дрони атакують місто

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 21:23
Вибухи у Харкові 4 грудня - що відомо
Вибух у місті. Фото: кадр з відео

У четвер, 4 грудня, у Харкові пролунали вибухи. Росіяни атакували місто дронами.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram.

Реклама
Читайте також:
У Харкові лунають вибухи — дрони атакують місто - фото 1
Пост Терехова. Фото: скриншот

Вибухи у Харкові

"Попередньо маємо приліт ворожого БПЛА в Основʼянському районі. Деталі уточнюємо", — написав Терехов.

Він додав, що після цього було завдано ще одного удару по тому ж районі.

Пізніше міський голова написав про третій приліт ворожого безпілотника по Харкову.

Наразі карта тривог має такий вигляд:

У Харкові лунають вибухи — дрони атакують місто - фото 2
Карта тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що 4 грудня вибухи пролунали в Одесі

А пізно ввечері 3 грудня лунали вибухи в Києві. Сили ППО працювали по ударних безпілотниках, які атакували столицю.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації