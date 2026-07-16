Ребенок получил удар током в Харькове: что известно

Дети, изъятые из семьи. Фото: Главное управление Национальной полиции Харьковской области

В Харькове двухлетний ребенок получил поражение электрическим током и был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. Медики госпитализировали мальчика в реанимацию, где он сейчас находится под наблюдением. Полиция уже выясняет все обстоятельства происшествия и возбуждает уголовное дело. Остальных детей из семьи временно изъяли в целях их безопасности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Харьковской области.

Подробности инцидента

Сообщение о травмировании малолетнего ребенка поступило в полицию 16 июля. По информации правоохранителей, в медицинское учреждение доставили двухлетнего мальчика в состоянии клинической смерти после поражения электрическим током.

Предварительно установлено, что ребенок находился дома вместе с родителями. Находясь на кухне, мальчик получил удар током. Родители сразу же начали оказывать домедицинскую помощь и вызвали бригаду скорой помощи. После этого ребенка госпитализировали. Сейчас мальчик находится в отделении реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Изъятие детей из семьи

Чтобы обезопасить других детей, воспитывающихся в этой семье, их временно изъяли и доставили в медицинское учреждение для обследования и оказания необходимой помощи.

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Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия. Сведения планируется внести в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Другие случаи с детьми

Это не первый случай, связанный с безопасностью детей в Харьковской области за последние дни. Ранее правоохранители сообщили о 48-летней женщине, которую подозревают в жестоком обращении с малолетним ребенком. Об инциденте стало известно после появления видео в одном из Telegram-каналов. В ходе проверки полицейские установили личность женщины. Как выяснилось, её уже ранее привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. В целях безопасности детей их изъяли из семьи и доставили в больницу для обследования.

В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства дела. Также они решают вопрос об открытии уголовного производства по статье 166 Уголовного кодекса Украины — злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харьковской области к 15 годам лишения свободы приговорили рецидивиста, который пытался изнасиловать 13-летнюю девочку в Чугуевском районе. Вечером 20 июля 2024 года нетрезвый мужчина напал на ребёнка на улице, повалил на землю и зажал ей рот, однако завершить преступление ему помешал неравнодушный прохожий, который услышал крики и оттолкнул нападавшего. Пострадавшую девочку госпитализировали с многочисленными травмами.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове изъяли 6-летнего мальчика из семьи после того, как в сети появилось видео избиения ребенка матерью. В ходе проверки в доме были выявлены ненадлежащие условия проживания, а медики зафиксировали у пострадавшего телесные повреждения.