Дитина отримала удар струмом у Харкові: що відомо

Діти, яких вилучили з родини. Фото: Головне управління Нацполіції Харківщини

У Харкові дворічна дитина зазнала ураження електричним струмом і потрапила до лікарні у вкрай тяжкому стані. Медики госпіталізували хлопчика до реанімації, де він зараз перебуває під наглядом. Поліція вже з'ясовує всі обставини події та відкриває кримінальне провадження. Інших дітей із родини тимчасово вилучили для їхньої безпеки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Харківщини.

Деталі інциденту

Повідомлення про травмування малолітньої дитини надійшло до поліції 16 липня. За інформацією правоохоронців, до медичного закладу доставили дворічного хлопчика у стані клінічної смерті після ураження електричним струмом.

Попередньо встановлено, що дитина перебувала вдома разом із батьками. Під час перебування на кухні хлопчик отримав удар струмом. Батьки одразу почали надавати домедичну допомогу та викликали бригаду екстреної медичної допомоги. Після цього дитину госпіталізували. Зараз хлопчик перебуває у відділенні реанімації. Лікарі оцінюють його стан як тяжкий.

Вилучення дітей з родини

Щоб убезпечити інших дітей, які виховуються в цій родині, їх тимчасово вилучили та доставили до медичного закладу для обстеження й надання необхідної допомоги.

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Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини події. Відомості планують внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Інші випадки з дітьми

Це не перший випадок, пов'язаний із безпекою дітей на Харківщині за останні дні. Раніше правоохоронці повідомили про 48-річну жінку, яку підозрюють у жорстокому поводженні з малолітньою дитиною. Про інцидент стало відомо після появи відео в одному з Telegram-каналів. Під час перевірки поліцейські встановили особу жінки. Як з'ясувалося, її вже раніше притягували до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов'язків. Заради безпеки дітей їх вилучили із сім'ї та доставили до лікарні для обстеження.

Наразі правоохоронці продовжують з'ясовувати всі обставини справи. Також вони вирішують питання про відкриття кримінального провадження за статтею 166 Кримінального кодексу України — злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Харківщині до 15 років ув’язнення засудили рецидивіста, який намагався зґвалтувати 13-річну дівчинку в Чугуївському районі. Увечері 20 липня 2024 року нетверезий чоловік напав на дитину на вулиці, повалив на землю та затиснув рот, проте завершити злочин йому завадив небайдужий перехожий, який почув крики та відштовхнув нападника. Постраждалу дівчинку госпіталізували з численними травмами.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові вилучили 6-річного хлопчика з родини після того, як у мережі з’явилося відео побиття дитини матір’ю. Під час перевірки в оселі виявили неналежні умови проживання, а медики зафіксували у потерпілого тілесні ушкодження.