Разгромленное почтовое отделение в Харькове. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Сегодня, 29 ноября, в Харькове россияне попали в почтовый терминал в Немишлянском районе. На месте возник пожар, кроме того, оккупанты повредили помещения соседних предприятий. Среди пострадавших в результате обстрела — двое малолетних детей. Очевидцы рассказали о последствиях попадания и состоянии своих коллег.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Вероника Марченко с места обстрела.

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В результате атаки россиян в Харькове сгорели автомобили и была повреждена крыша здания. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Российские войска атаковали Харьков

По информации ГСЧС, россияне атаковали почтовый терминал в Немишлянском районе Харькова. В результате попадания загорелись здание почтового отделения и два автомобиля. Спасатели ликвидировали пожары, а психологи ГСЧС оказывали помощь пострадавшим.

Возле поврежденного россиянами здания лежат обломки стен, кровли и оконных конструкций. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

На данный момент число пострадавших возросло до 11 человек. Среди них двое детей.

"Среди пострадавших — годовалая девочка и 5-летний мальчик. У детей диагностирована острая стрессовая реакция. Им оказывается медицинская помощь", — сообщил Олег Синегубов.

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Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот из Telegram

В результате обстрела россияне частично разрушили стены и крышу здания в Харькове. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Последствия атаки на Харьков

В результате атаки россияне повредили и помещения предприятий, расположенных рядом с почтовым терминалом. Сотрудник компании «Дніпро-М» Максим узнал о попадании от коллег и приехал на место примерно через час. По его словам, работники находились в укрытии, поэтому никто из них не получил ранений.

"Пока ничего не ясно. Сейчас на месте работают сотрудники ГСЧС. Фактически всё станет ясно после завершения их работы. Слава Богу, здесь никого не было, все целы, сотрудники находились в укрытии", — рассказал Максим.

Максим работает в магазине рядом с местом попадания. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Магазин компании расположен за углом от места попадания. Сотрудники уже приступили к уборке территории и планируют продолжать работу в штатном режиме.

Россияне повредили помещение предприятия, выбив окна и двери. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Россияне также повредили помещение автомастерской. Ее сотрудник Александр рассказал, что на момент попадания предприятие не работало. После обстрела работники приехали на место, чтобы убрать обломки и оценить масштабы повреждений.

"Утром мастерская не работала, прилетело, сейчас мы собрались и приехали на место, разбираемся с последствиями. Собственно говоря, выбило окна, повредило стену. Сейчас оцениваем последствия попадания", — рассказал Александр.

Александр, владелец автомастерской в Харькове. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

По его словам, никто из сотрудников автомастерской не пострадал, поскольку сегодня на смене никого не было. Сумму ущерба работники пока не могут назвать.

Два автомобиля сгорели в результате атаки россиян на Немышлянский район Харькова. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Повторная атака на Харьков

В 13:13 Олег Синегубов сообщил об очередном нападении россиян на Харьков. На этот раз оккупанты поразили Киевский район города. Последствия обстрела выясняются, информация о пострадавших на момент сообщения не поступала.

Работники коммунальных служб убирают обломки и битое стекло возле поврежденных зданий. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Напомним, сегодня, 29 ноября, россияне с помощью дрона атаковали остановку общественного транспорта в Харькове. В Киевском районе оккупанты повредили магазин, киоск и три автомобиля. Информация о пострадавших не поступала.

Также в ночь на 28 ноября россияне атаковали Индустриальный район Харькова. Оккупанты попали на территорию садового товарищества, где загорелись жилой дом и гараж. Огонь охватил 300 кв. м, а спасатели работали под угрозой повторных обстрелов.

Ранее, 27 ноября, россияне атаковали Шевченковский и Киевский районы Харькова. В Шевченковском районе трое человек нуждались в медицинской помощи. Впоследствии оккупанты повторно атаковали Киевский район, где попали в многоэтажку.