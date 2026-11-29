Розбите відділення пошти у Харкові. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

У Харкові сьогодні, 29 листопада, росіяни влучили у поштовий термінал у Немишлянському районі. На місці виникла пожежа, також окупанти пошкодили приміщення сусідніх підприємств. Серед постраждалих внаслідок обстрілу є двоє малолітніх дітей. Очевидці розповіли про наслідки влучання та стан своїх колег.

Про це інформує журналістка Новини.LIVE Вероніка Марченко з місця влучання.

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Внаслідок атаки росіян у Харкові згоріли автомобілі та зазнала руйнувань покрівля будівлі. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Російські війська атакували Харків

За інформацією ДСНС, росіяни атакували поштовий термінал у Немишлянському районі Харкова. Внаслідок влучання загорілися будівля поштового відділення та два автомобілі. Рятувальники ліквідували пожежі, а психологи ДСНС надавали допомогу постраждалим.

Біля пошкодженої росіянами будівлі лежать уламки стін, покрівлі та віконних конструкцій. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Станом на зараз кількість постраждалих зросла до 11 людей. Серед них двоє дітей.

"Серед постраждалих однорічна дівчинка та 5-річний хлопчик. У дітей діагностовано гостру реакцію на стрес. Надається медична допомога", — повідомив Олег Синєгубов.

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Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот з Telegram

Внаслідок обстрілу росіяни частково зруйнували стіни та покрівлю будівлі в Харкові. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Наслідки атаки на Харків

Внаслідок атаки росіяни пошкодили й приміщення підприємств, розташованих поблизу поштового терміналу. Співробітник компанії "Дніпро-М" Максим дізнався про влучання від колег та приїхав на місце приблизно за годину. За його словами, працівники перебували в укритті, тому ніхто з них не дістав поранень.

"Поки нічого не зрозуміло. Зараз працюють на місці ДСНС. Фактично буде зрозуміло після завершення їхньої роботи. Дякувати Богу, нікого тут не було, всі цілі, співробітники знаходились в укритті", — розповів Максим.

Максим, працює в магазині поруч з місцем влучання. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Магазин компанії розташований за рогом від місця влучання. Працівники вже взялися за прибирання території та планують продовжувати роботу у штатному режимі.

Росіяни пошкодили приміщення підприємства, вибивши вікна та двері. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Росіяни також пошкодили приміщення автомайстерні. Її співробітник Олександр розповів, що на момент влучання підприємство не працювало. Після обстрілу працівники приїхали на місце, щоб прибрати уламки та оцінити масштаби пошкоджень.

"Вранці не працювала майстерня, прилетіло, зараз ми зібралися і приїхали на місце, розбираємо наслідки. Власне кажучи, вибило вікна, пошкодило стіну. Наразі оцінюємо наслідки влучання", — розповів Олександр.

Олександр, власник автомайстерні у Харкові. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

За його словами, ніхто зі співробітників автомайстерні не постраждав, оскільки сьогодні на зміні нікого не було. Суму збитків працівники поки не можуть назвати.

Два автомобілі згоріли внаслідок атаки росіян на Немишлянський район Харкова. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Повторна атака на Харків

О 13:13 Олег Синєгубов повідомив про чергову атаку росіян на Харків. Цього разу окупанти влучили у Київському районі міста. Наслідки обстрілу з'ясовують, інформація про постраждалих на момент повідомлення не надходила.

Працівники комунальних служб прибирають уламки та бите скло поблизу пошкоджених будівель. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Нагадаємо, сьогодні, 29 листопада, росіяни дроном атакували зупинку громадського транспорту в Харкові. У Київському районі окупанти пошкодили магазин, кіоск та три автомобілі. Інформація про постраждалих не надходила.

Також у ніч проти 28 листопада росіяни атакували Індустріальний район Харкова. Окупанти влучили на територію садового товариства, де загорілися житловий будинок та гараж. Вогонь охопив 300 кв. м, а рятувальники працювали під загрозою повторних обстрілів.

Раніше, 27 листопада, росіяни атакували Шевченківський та Київський райони Харкова. У Шевченківському районі троє людей потребували медичної допомоги. Згодом окупанти повторно атакували Київський район, де влучили у багатоповерхівку.