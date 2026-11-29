У Харкові росіяни влучили у поштовий термінал: наслідки атаки
У Харкові сьогодні, 29 листопада, росіяни влучили у поштовий термінал у Немишлянському районі. На місці виникла пожежа, також окупанти пошкодили приміщення сусідніх підприємств. Серед постраждалих внаслідок обстрілу є двоє малолітніх дітей. Очевидці розповіли про наслідки влучання та стан своїх колег.
Про це інформує журналістка Новини.LIVE Вероніка Марченко з місця влучання.
Російські війська атакували Харків
За інформацією ДСНС, росіяни атакували поштовий термінал у Немишлянському районі Харкова. Внаслідок влучання загорілися будівля поштового відділення та два автомобілі. Рятувальники ліквідували пожежі, а психологи ДСНС надавали допомогу постраждалим.
Станом на зараз кількість постраждалих зросла до 11 людей. Серед них двоє дітей.
"Серед постраждалих однорічна дівчинка та 5-річний хлопчик. У дітей діагностовано гостру реакцію на стрес. Надається медична допомога", — повідомив Олег Синєгубов.
Наслідки атаки на Харків
Внаслідок атаки росіяни пошкодили й приміщення підприємств, розташованих поблизу поштового терміналу. Співробітник компанії "Дніпро-М" Максим дізнався про влучання від колег та приїхав на місце приблизно за годину. За його словами, працівники перебували в укритті, тому ніхто з них не дістав поранень.
"Поки нічого не зрозуміло. Зараз працюють на місці ДСНС. Фактично буде зрозуміло після завершення їхньої роботи. Дякувати Богу, нікого тут не було, всі цілі, співробітники знаходились в укритті", — розповів Максим.
Магазин компанії розташований за рогом від місця влучання. Працівники вже взялися за прибирання території та планують продовжувати роботу у штатному режимі.
Росіяни також пошкодили приміщення автомайстерні. Її співробітник Олександр розповів, що на момент влучання підприємство не працювало. Після обстрілу працівники приїхали на місце, щоб прибрати уламки та оцінити масштаби пошкоджень.
"Вранці не працювала майстерня, прилетіло, зараз ми зібралися і приїхали на місце, розбираємо наслідки. Власне кажучи, вибило вікна, пошкодило стіну. Наразі оцінюємо наслідки влучання", — розповів Олександр.
За його словами, ніхто зі співробітників автомайстерні не постраждав, оскільки сьогодні на зміні нікого не було. Суму збитків працівники поки не можуть назвати.
Повторна атака на Харків
О 13:13 Олег Синєгубов повідомив про чергову атаку росіян на Харків. Цього разу окупанти влучили у Київському районі міста. Наслідки обстрілу з'ясовують, інформація про постраждалих на момент повідомлення не надходила.
Нагадаємо, сьогодні, 29 листопада, росіяни дроном атакували зупинку громадського транспорту в Харкові. У Київському районі окупанти пошкодили магазин, кіоск та три автомобілі. Інформація про постраждалих не надходила.
Також у ніч проти 28 листопада росіяни атакували Індустріальний район Харкова. Окупанти влучили на територію садового товариства, де загорілися житловий будинок та гараж. Вогонь охопив 300 кв. м, а рятувальники працювали під загрозою повторних обстрілів.
Раніше, 27 листопада, росіяни атакували Шевченківський та Київський райони Харкова. У Шевченківському районі троє людей потребували медичної допомоги. Згодом окупанти повторно атакували Київський район, де влучили у багатоповерхівку.