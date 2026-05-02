В Харькове россияне уничтожают АЗС: попадания в разных районах

Последствия атаки на АЗС. Фото: Харьковская областная военная администрация

В Харькове днем 2 мая российские беспилотники ударили по нескольким районам города. Атаке подверглись несколько автозаправочных станций и жилая застройка. Есть пострадавшие. На месте работают экстренные службы.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова и городского голову Игоря Терехова.

Попадание дрона в АЗС. Фото: Харьковская областная военная администрация

Удары по АЗС в Харькове

По словам Олега Синегубова, российские оккупанты били по Шевченковскому, Холодногорскому и Основянскому районам.

"Повреждены четыре АЗС и многоквартирный дом, другие последствия еще устанавливаем", — отметил он.

В результате атаки пострадали шесть человек. Одного из них госпитализировали.

"62-летнего мужчину госпитализировали с взрывными ранениями. Предварительно он в состоянии средней тяжести", — сообщил Синегубов.

Еще пять человек получили острую реакцию на стресс. Медики оказали помощь на месте. Речь идет о трех женщинах в возрасте 39, 47 и 57 лет, а также двух мужчинах — 61 и 44 лет.

Выбитое стекло в здании. Фото: Харьковская областная военная администрация

Поврежденное здание АЗС. Фото: Харьковская областная военная администрация

В то же время городской голова Харькова Игорь Терехов уточнил, что удары были прицельными и охватили больше районов. По его словам, попадания зафиксировали по АЗС в Холодногорском, Основянском, Новобаварском и Киевском районах. На местах возникли пожары.

"Попадание ударного дрона по АЗС в Холодногорском районе, на месте пожар, есть пострадавшие", — сообщил он.

Кроме того, беспилотник попал в жилой дом в Шевченковском районе. В Новобаварском районе в результате удара повреждена крыша частного дома. Там, по предварительным данным, обошлось без пострадавших. Сейчас в городе сохраняется угроза новых ударов. Жителей просят оставаться в укрытиях или безопасных местах.

Пожар на АЗС. Фото: Харьковская областная военная администрация

Утром 2 мая российские захватчики беспилотниками атаковали Харьков. В городе зафиксировали попадание в автосалон, где повреждено остекление и легковые автомобили, и на территорию автозаправочной станции. Там беспилотник попал по территории АЗС. На месте возник пожар — горели резервуар с газом и сухая трава. Спасатели ликвидировали возгорание, обошлось без пострадавших.

Ранее Новини.LIVE писали, что по данным Харьковской областной прокуратуры, ночью 2 мая российские войска ударили дронами, предварительно типа "Герань-2", по селу Васищево Харьковского района. После попаданий зафиксировали разрушения в жилом секторе. Трое в возрасте от 38 до 67 лет, 49-летний мужчина, получили острую реакцию на стресс. Им оказали помощь на месте. Еще одна женщина и подросток получили ранения.

Также Новини.LIVE сообщали, что в ночь на субботу, 2 мая, россияне обстреляли Харьков. Под ударом был Шевченковский район. Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате попадания "Шахеда" во второй этаж многоквартирного жилого дома мужчина получил осколочное ранение грудной клетки. Дрон не сдетонировал.