Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків У Харкові росіяни знищують АЗС: влучання у різних районах

У Харкові росіяни знищують АЗС: влучання у різних районах

Ua ru
Дата публікації: 2 травня 2026 16:35
Наслідки атаки на АЗС. Фото: Харківська облассна військова адміністрація

У Харкові вдень 2 травня російські безпілотники вдарили по кількох районах міста. Атаки зазнали декілька автозаправних станцій та житлова забудова. Є постраждалі. На місці працюють екстрені служби.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова та міського голову Ігоря Терехова.

АЗС в Харкові
Влучання дрона в АЗС. Фото: Харківська облассна військова адміністрація

Удари по АЗС в Харкові

За словами Олега Синєгубова, російські окупанти били по Шевченківському, Холодногірському та Основ’янському районах.

"Пошкоджено чотири АЗС і багатоквартирний будинок, інші наслідки ще встановлюємо", — зазначив він.

Унаслідок атаки постраждали шестеро людей. Одного з них госпіталізували.

Читайте також:

"62-річного чоловіка госпіталізували з вибуховими пораненнями. Попередньо він у стані середньої тяжкості", — повідомив Синєгубов.

Ще п’ятеро людей отримали гостру реакцію на стрес. Медики надали допомогу на місці. Йдеться про трьох жінок віком 39, 47 і 57 років, а також двох чоловіків — 61 і 44 років.

Вибиті вікна у будівлі
Вибите скло у будівлі. Фото: Харківська облассна військова адміністрація
Зруйнована будівля АЗС
Пошкоджена будівля АЗС. Фото: Харківська облассна військова адміністрація

Водночас міський голова Харкова Ігор Терехов уточнив, що удари були прицільними і охопили більше районів. За його словами, влучання зафіксували по АЗС у Холодногірському, Основ’янському, Новобаварському та Київському районах. На місцях виникли пожежі.

"Влучання ударного дрона по АЗС у Холодногірському районі, на місці пожежа, є постраждалі", — повідомив він.

Крім того, безпілотник влучив у житловий будинок у Шевченківському районі. У Новобаварському районі внаслідок удару пошкоджено дах приватного будинку. Там, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Наразі в місті зберігається загроза нових ударів. Мешканців просять залишатися в укриттях або безпечних місцях.

У Харкові горить заправка
Пожежа на АЗС. Фото: Харківська облассна військова адміністрація

Вранці 2 травня російські загарбники безпілотниками атакували Харків. У місті зафіксували влучання в автосалон, де пошкоджено скління та легкові автомобілі, і на територію автозаправної станції.  Там безпілотник поцілив по території АЗС. На місці виникла пожежа — горіли резервуар з газом і суха трава. Рятувальники ліквідували займання, обійшлося без постраждалих.

Раніше Новини.LIVE писали, що за даними Харківської обласної прокуратури, вночі 2 травня російські війська вдарили дронами, попередньо типу "Герань-2", по селу Васищеве Харківського району. Після влучань зафіксували руйнування у житловому секторі. Троє віком від 38 до 67 років, 49-річний чоловік, зазнали гострої реакції на стрес. Їм надали допомогу на місці. Ще одна жінка та підліток отримали поранення.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в ніч на суботу, 2 травня, росіяни обстріляли Харків. Під ударом був Шевченківський район. Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок влучання "Шахеда" у другий поверх багатоквартирного житлового будинку чоловік зазнав осколкового поранення грудної клітини. Дрон не здетонував.

АЗС обстріли Новини Харкова атака
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації