У Харкові росіяни знищують АЗС: влучання у різних районах

У Харкові вдень 2 травня російські безпілотники вдарили по кількох районах міста. Атаки зазнали декілька автозаправних станцій та житлова забудова. Є постраждалі. На місці працюють екстрені служби.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова та міського голову Ігоря Терехова.

Удари по АЗС в Харкові

За словами Олега Синєгубова, російські окупанти били по Шевченківському, Холодногірському та Основ’янському районах.

"Пошкоджено чотири АЗС і багатоквартирний будинок, інші наслідки ще встановлюємо", — зазначив він.

Унаслідок атаки постраждали шестеро людей. Одного з них госпіталізували.

"62-річного чоловіка госпіталізували з вибуховими пораненнями. Попередньо він у стані середньої тяжкості", — повідомив Синєгубов.

Ще п’ятеро людей отримали гостру реакцію на стрес. Медики надали допомогу на місці. Йдеться про трьох жінок віком 39, 47 і 57 років, а також двох чоловіків — 61 і 44 років.

Водночас міський голова Харкова Ігор Терехов уточнив, що удари були прицільними і охопили більше районів. За його словами, влучання зафіксували по АЗС у Холодногірському, Основ’янському, Новобаварському та Київському районах. На місцях виникли пожежі.

"Влучання ударного дрона по АЗС у Холодногірському районі, на місці пожежа, є постраждалі", — повідомив він.

Крім того, безпілотник влучив у житловий будинок у Шевченківському районі. У Новобаварському районі внаслідок удару пошкоджено дах приватного будинку. Там, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Наразі в місті зберігається загроза нових ударів. Мешканців просять залишатися в укриттях або безпечних місцях.

Вранці 2 травня російські загарбники безпілотниками атакували Харків. У місті зафіксували влучання в автосалон, де пошкоджено скління та легкові автомобілі, і на територію автозаправної станції. Там безпілотник поцілив по території АЗС. На місці виникла пожежа — горіли резервуар з газом і суха трава. Рятувальники ліквідували займання, обійшлося без постраждалих.

Раніше Новини.LIVE писали, що за даними Харківської обласної прокуратури, вночі 2 травня російські війська вдарили дронами, попередньо типу "Герань-2", по селу Васищеве Харківського району. Після влучань зафіксували руйнування у житловому секторі. Троє віком від 38 до 67 років, 49-річний чоловік, зазнали гострої реакції на стрес. Їм надали допомогу на місці. Ще одна жінка та підліток отримали поранення.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в ніч на суботу, 2 травня, росіяни обстріляли Харків. Під ударом був Шевченківський район. Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок влучання "Шахеда" у другий поверх багатоквартирного житлового будинку чоловік зазнав осколкового поранення грудної клітини. Дрон не здетонував.