В Харькове зафиксировали удар дроном "Молния" по территории учебного заведения

Тушение пожара. Фото иллюстративное: ГСЧС

В Новобаварском районе Харькова зафиксировали попадание вражеского беспилотника "Молния" по территории учебного заведения. Специалисты сейчас отрабатывают событие непосредственно на месте.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Российский дрон "Молния" попал по учебному заведению в Харькове

В Харькове получили предварительную информацию о попадании вражеского беспилотника типа "Молния" в Новобаварском районе. Об этом заявил городской голова Игорь Терехов, отметив, что удар пришелся на территорию одного из учебных заведений.

По словам мэра, сейчас продолжается работа на месте происшествия. Он сообщил, что к локации привлечены специалисты, которые устанавливают все обстоятельства и прорабатывают последствия инцидента.

Добавим, что по состоянию на 12:58 карта воздушных тревог имела такой вид. В Харькове и частично по области была объявлена воздушная тревога.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Что такое дрон "Молния"

"Молния" — это российский ударный беспилотник самолетного типа, который применяют как дрон-камикадзе. Есть две модификации - "Молния-1" и "Молния-2": первую характеризуют как максимально дешевую упрощенную по конструкции, сделанную из дешевых материалов вроде фанеры, картона и пластика. А вот "Молния-2" является более модернизированной версией с большей долей пластиковых элементов и двумя электродвигателями, что делает ее полет более тихим.

БпЛА "Молния". Фото: кадр из видео

"Молния" имеет небольшие габариты, размах крыла около 1,3-1,5 м и общую массу до 10 кг. Боевая нагрузка обычно оценивается в пределах примерно 3-5 кг. Этот дрон может летать на расстояние ориентировочно 30-40 км, до около 40 мин.

Вчера, 26 февраля, россияне атаковали несколько жилых домов, возникли масштабные пожары и разрушения.

Атаки на город происходят практически ежедневно. Несколько дней назад россияне нанесли массированный удар по Харькову.