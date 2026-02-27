У Харкові пролунав гучний вибух через атаку дрона

Гасіння пожежі. Фото ілюстративне: ДСНС

У Харкові заявили про влучання ворожого БпЛА типу "Молнія" 27 лютого на території одного з навчальних закладів. Це сталося у Новобаварському районі міста.

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов, повідомляє Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Російський дрон "Молнія" влучив по навчальному закладу в Харкові

У Харкові отримали попередню інформацію про влучання ворожого безпілотника типу "Молнія" у Новобаварському районі. Про це заявив міський голова Ігор Терехов, зазначивши, що удар припав на територію одного з навчальних закладів.

За словами мера, зараз триває робота на місці події. Він повідомив, що до локації залучені фахівці, які встановлюють усі обставини та опрацьовують наслідки інциденту.

Додамо, що станом на 12:58 карта повітряних тривог мала такий вигляд. У Харкові та частково по області було оголошено повітряну тривогу.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Що таке дрон "Молнія"

"Молнія" — це російський ударний безпілотник літакового типу, який застосовують як дрон-камікадзе. Є дві модифікації — "Молнія-1" і "Молнія-2": першу характеризують як максимально дешеву спрощену за конструкцією, зроблену з дешевих матеріалів на кшталт фанери, картону та пластику. А от "Молнія-2" є більш модернізованою версією з більшою часткою пластикових елементів і двома електродвигунами, що робить її політ тихішим.

БпЛА "Молнія". Фото: кадр з відео

"Молнія" має невеликі габарити, розмах крила близько 1,3-1,5 м і загальну масу до 10 кг. Бойове навантаження зазвичай оцінюють у межах приблизно 3-5 кг. Цей дрон може літати на відстань орієнтовно 30-40 км, до близько 40 хв.

Вчора, 26 лютого, росіяни атакували кілька житлових будинків, виникли масштабні пожежі та руйнування.

Атаки на місто відбуваються практично щоденно. Кілька днів тому росіяни завдали масованого удару по Харкову.