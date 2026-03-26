В Харькове российский "Шахед" ударил возле домов и ресторана

Тушение пожара. Фото иллюстративное: ГСЧС Харькова

В Слободском районе Харькова утром в четверг, 26 марта, зафиксировали попадание вражеского дрона "Шахед", а также падение еще одного беспилотника, который не разорвался. По уточненным данным, удар произошел возле жилых домов и ресторана, известно об одном пострадавшем.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.

Россия ударила дронами по Харькову 26 марта

Российский беспилотник ударил в Слободском районе Харькова вблизи ресторана и жилой застройки. В результате были повреждены автомобили и выбиты окна в многоэтажках.

После уточнения данных Игорь Терехов сообщил, что еще одно попадание произошло в землю - рядом с жилыми домами и рестораном. На данный момент известно об одном пострадавшем. Кроме того, повреждено около десяти автомобилей.

Как сообщали журналисты Новини.LIVE, Харьковская область регулярно находится под атаками российских войск. Оккупанты применяют различные виды оружия и обстреливают гражданские объекты. Так недавно на Харьковщине дрон ударил по электропоезду, где погиб пассажир.

По информации Игоря Терехова, как передавал Новини.LIVE, вчера, 25 марта, в Харькове под атакой оказались Холодногорский и Новобаровский районы. В результате атаки есть пострадавшие и многочисленные разрушения и повреждения имущества гражданских.