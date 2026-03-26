У Харкові російський "Шахед" ударив біля будинків і ресторану

Гасіння пожежі. Фото ілюстративне: ДСНС Харкова

У Слобідському районі Харкова вранці у четвер, 26 березня, зафіксували влучання ворожого дрона "Шахед", а також падіння ще одного безпілотника, який не розірвався. За уточненими даними, удар стався біля житлових будинків і ресторану, відомо про одного постраждалого.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає Новини.LIVE.

Росія вдарила дронами по Харкову 26 березня

Російський безпілотник ударив у Слобідському районі Харкова поблизу ресторану та житлової забудови. У результаті були пошкоджені автомобілі та вибиті вікна в багатоповерхівках.

Повідомлення Ігора Терехова. Фото: скриншот

Після уточнення даних Ігор Терехов повідомив, що ще одне влучання сталося в землю — поруч із житловими будинками та рестораном. Наразі відомо про одного постраждалого. Крім того, пошкоджено близько десяти автомобілів.

Як повідомляли журналісти Новини.LIVE, Харківська область регулярно перебуває під атаками російських військ. Окупанти застосовують різні види зброї та обстрілюють цивільні об'єкти. Так нещодавно на Харківщині дрон вдарив по електропоїзду, де загинув пасажир.

За інформацією Ігора Терехова, як передавав Новини.LIVE, вчора, 25 березня, у Харкові під атакою опинилися Холодногірський та Новобарівський райони. Внаслідок атаки є постраждалі та численні руйнування та пошкодження майна цивільних.