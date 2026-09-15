Движение троллейбусов в Харькове 15 сентября: изменения в маршрутах

Троллейбус в Харькове. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове 15 сентября утром временно изменят маршруты троллейбусов на нескольких улицах. Ограничения связаны с работами энергетиков и продлятся четыре часа. Пассажирам следует учесть изменения, ведь один из маршрутов будет ехать в объезд, а другой будет работать без изменений. Изменения коснутся направления от разворотной площадки "Пр. Дзюбы".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской совет.

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Работа троллейбусов

С 9:00 до 13:00 15 сентября будет приостановлено движение троллейбусов без достаточного запаса автономного хода на проспекте Ново-Баварском, улице Китаенко и проспекте Любови Малой — на участке от разворотной круговой "Просп. Дзюбы" до улицы Дудинской. Временные изменения связаны с работами АО "Харьковоблэнерго".

Троллейбус № 27 в это время будет курсировать по измененному маршруту: разворотная площадка "Ул. Новый Быт" — ул. Холодногорская — ул. Дудинская — ул. Плановая. В обратном направлении он будет следовать через проспект Любови Малой, далее — ул. Семинарскую, ул. Большую Гончаровскую и бульвар Гончаровский.

Троллейбус №11 продолжит курсировать по основному маршруту. Это будет возможно благодаря его автономному ходу.

Отключение света в Харькове

Отметим, что 15 сентября в Харькове из-за проведения ремонтных работ временно отключат электричество у части потребителей Новобаварского района. Отключение электроэнергии продлится с 8:30 до 15:00. Электроснабжение будет ограничено в части района на время выполнения необходимых работ.

Проезд в Харькове

В Харькове бесплатный проезд в общественном транспорте пока отменять не планируют. Мэр Игорь Терехов заявил, что программа будет действовать до тех пор, пока у города будет достаточно средств на ее финансирование. Отдельного финансирования из государственного бюджета Харьков не запрашивает. В то же время городские власти оптимизируют расходы и работают над тем, чтобы сбалансировать бюджет.

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Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове могут сократить продолжительность комендантского часа, чтобы поддержать работу местного бизнеса и продлить график движения общественного транспорта. Соответствующий вопрос в ближайшее время должен рассмотреть Совет обороны области, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове сокращают интервалы движения поездов метро в рабочие дни. Изменения касаются часов пик и должны ускорить передвижение по городу. Это уже второй этап сокращения интервалов в харьковском метрополитене за последние полгода.