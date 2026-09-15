Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков В Харькове сегодня два троллейбуса изменили свои маршруты

В Харькове сегодня два троллейбуса изменили свои маршруты

Ua ru
15 сентября 2026 09:42
Движение троллейбусов в Харькове 15 сентября: изменения в маршрутах
Троллейбус в Харькове. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове 15 сентября утром временно изменят маршруты троллейбусов на нескольких улицах. Ограничения связаны с работами энергетиков и продлятся четыре часа. Пассажирам следует учесть изменения, ведь один из маршрутов будет ехать в объезд, а другой будет работать без изменений. Изменения коснутся направления от разворотной площадки "Пр. Дзюбы".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской совет.

Реклама

Работа троллейбусов

С 9:00 до 13:00 15 сентября будет приостановлено движение троллейбусов без достаточного запаса автономного хода на проспекте Ново-Баварском, улице Китаенко и проспекте Любови Малой — на участке от разворотной круговой "Просп. Дзюбы" до улицы Дудинской. Временные изменения связаны с работами АО "Харьковоблэнерго".

  • Троллейбус № 27 в это время будет курсировать по измененному маршруту: разворотная площадка "Ул. Новый Быт" — ул. Холодногорская — ул. Дудинская — ул. Плановая. В обратном направлении он будет следовать через проспект Любови Малой, далее — ул. Семинарскую, ул. Большую Гончаровскую и бульвар Гончаровский.
  • Троллейбус №11 продолжит курсировать по основному маршруту. Это будет возможно благодаря его автономному ходу.

Отключение света в Харькове

Отметим, что 15 сентября в Харькове из-за проведения ремонтных работ временно отключат электричество у части потребителей Новобаварского района. Отключение электроэнергии продлится с 8:30 до 15:00. Электроснабжение будет ограничено в части района на время выполнения необходимых работ.

Проезд в Харькове

В Харькове бесплатный проезд в общественном транспорте пока отменять не планируют. Мэр Игорь Терехов заявил, что программа будет действовать до тех пор, пока у города будет достаточно средств на ее финансирование. Отдельного финансирования из государственного бюджета Харьков не запрашивает. В то же время городские власти оптимизируют расходы и работают над тем, чтобы сбалансировать бюджет.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове могут сократить продолжительность комендантского часа, чтобы поддержать работу местного бизнеса и продлить график движения общественного транспорта. Соответствующий вопрос в ближайшее время должен рассмотреть Совет обороны области, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове сокращают интервалы движения поездов метро в рабочие дни. Изменения касаются часов пик и должны ускорить передвижение по городу. Это уже второй этап сокращения интервалов в харьковском метрополитене за последние полгода.

Харьков Новости Харькова свет проезд троллейбусы
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации