Рух тролейбусів у Харкові 15 вересня: зміни маршрутів

Тролейбус у Харкові. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові 15 вересня вранці тимчасово змінять рух тролейбусів на кількох вулицях. Обмеження пов’язані з роботами енергетиків і триватимуть чотири години. Пасажирам варто врахувати зміни, адже один із маршрутів поїде в об’їзд, а інший працюватиме без змін. Зміни стосуватимуться напрямку від розворотного кола "Пр. Дзюби".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську раду.

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Робота тролейбусів

Із 9:00 до 13:00 15 вересня припинять рух тролейбусів без достатнього запасу автономного ходу на проспекті Ново-Баварському, вулиці Китаєнка та проспекті Любові Малої — на ділянці від розворотного кола "Пр. Дзюби" до вулиці Дудинської. Тимчасові зміни пов’язані з роботами АТ "Харківобленерго".

Тролейбус №27 на цей час курсуватиме за зміненим маршрутом: розворотне коло "Вул. Новий Побут" — вул. Холодногірська — вул. Дудинської — вул. Планова. У зворотному напрямку він їхатиме через проспект Любові Малої, далі — вул. Семінарську, вул. Велику Гончарівську та бульвар Гончарівський.

Тролейбус №11 продовжить курсувати за основним маршрутом. Це буде можливо завдяки його автономному ходу.

Відключення світла у Харкові

Зазначимо, у Харкові 15 вересня через проведення ремонтних робіт тимчасово знеструмлять частину споживачів Новобаварського району. Відключення електроенергії триватиме з 8:30 до 15:00. Електропостачання обмежать у частині району на час виконання необхідних робіт.

Проїзд у Харкові

У Харкові безкоштовний проїзд у громадському транспорті поки що скасовувати не планують. Міський голова Ігор Терехов заявив, що програма діятиме доти, доки місто матиме достатньо коштів на її фінансування. Окремого фінансування з державного бюджету Харків не просить. Водночас міська влада оптимізує видатки та працює над тим, щоб збалансувати бюджет.

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Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові можуть скоротити тривалість комендантської години, щоб підтримати роботу місцевого бізнесу та продовжити графік руху громадського транспорту. Відповідне питання найближчим часом має розглянути Рада оборони області, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові скорочують інтервали руху поїздів метро в робочі дні. Зміни стосуються годин пік і мають зробити поїздки містом швидшими. Це вже другий етап скорочення інтервалів у харківському метрополітені за останні пів року.