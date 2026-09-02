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Главная Харьков В Харькове сегодня изменят движение общественного транспорта

В Харькове сегодня изменят движение общественного транспорта

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2 сентября 2026 09:32
Харьков, 2 сентября: изменения в маршрутах троллейбусов и дорожном движении
Троллейбус в Харькове. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

2 сентября в Харькове водителей и пассажиров ждут временные изменения в движении. Часть троллейбусов изменит маршруты из-за ремонта контактной сети, а на еще одном участке ограничат движение из-за работ с деревьями. Ограничения будут действовать в разное время, поэтому стоит заранее учесть новые схемы и выбрать другой маршрут для поездки по городу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской совет.

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Изменения в движении троллейбусов

В среду, 2 сентября, с 10:00 до 14:00 будет приостановлено движение троллейбусов на проспекте Юбилейном и улице Александра Подольского — на участке от проспекта Льва Ландау до разворотной круги "Ст. м. "Академика Барабашова"". Причина — ремонт контактной сети.

В это время троллейбусы будут курсировать по измененным маршрутам:

  • №24 и №56 — до станции метро "Турбоатом" через проспект Юбилейный и проспект Льва Ландау;
  • № 57 — по маршруту троллейбуса № 13, от парка "Встреча" до станции метро "Защитников Украины".

Также на период ограничений запустят временный автобус №24. Он будет курсировать от станции метро "Академика Барабашова" через улицу Александра Подольского и проспект Юбилейный до 602-го микрорайона.

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Ограничения для транспорта

Еще одно ограничение будет действовать 2 сентября в переулке Симферопольском. Движение на участке от бульвара Гончаровского до улицы Большой Гончаровской будет запрещено с 10:00 до 15:00. Там сотрудники СКП "Харьковзеленстрой" будут проводить работы по удалению и санитарной обрезке деревьев. Водителям рекомендуется объезжать закрытый участок по прилегающим улицам, в частности по Малой и Большой Гончаровским, а также по бульвару Гончаровскому.

Из-за ограничений изменится и движение троллейбуса №11. Его первая часть будет объезжать закрытый участок через улицу Большую Гончаровскую на автономном ходу. В связи с этим интервал движения будет увеличен. Вторая часть маршрута № 11 будет курсировать по схеме троллейбуса № 27 — от разворотной площадки «Ул. Новый Побут» до разворотной площадки «Пр. Дзюбы».

Проезд в Харькове

С начала полномасштабного вторжения общественный транспорт в Харькове остается бесплатным. По словам городского головы Игоря Терехова, город пока не планирует вводить плату за проезд. В условиях войны транспортная система должна не только перевозить пассажиров, но и выполнять важную функцию гражданской защиты. Особое значение имеет метрополитен, который во время обстрелов используется в качестве укрытия. Поэтому, несмотря на расходы на работу транспортной системы, бесплатный проезд в Харькове пока будет сохраняться.

Как сообщали Новини.LIVE, с 1 сентября для жителей Харькова большинство ключевых тарифов в городе остаются стабильными и замороженными, поэтому дополнительных расходов на коммунальные услуги не предвидится. В то же время городской транспорт продолжает работать в обычном режиме, но водителям следует учесть длительные ограничения движения на одной из улиц.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове усиливают защиту от российских дронов. Антидроновые сетки устанавливают на направлениях, которые определяют военные. Работы уже начала областная военная администрация. Город параллельно устанавливает собственную защиту и согласовывает все решения с военными, отвечающими за это направление. Такая защита уже показала свою эффективность.

Харьков проезд общественный транспорт троллейбусы
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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