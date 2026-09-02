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Головна Харків У Харкові сьогодні змінять рух громадського транспорту

У Харкові сьогодні змінять рух громадського транспорту

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2 вересня 2026 09:32
Харків 2 вересня: зміни маршрутів тролейбусів і руху
Тролейбус у Харкові. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові 2 вересня водіїв і пасажирів чекають тимчасові зміни руху. Частина тролейбусів змінить маршрути через ремонт контактної мережі, а ще на одній ділянці обмежать рух через роботи з деревами. Обмеження діятимуть у різний час, тож варто заздалегідь врахувати нові схеми та обрати інший маршрут для поїздки містом.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську раду.

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Зміни тролейбусів

У середу, 2 вересня, з 10:00 до 14:00 припинять рух тролейбусів на проспекті Ювілейному та вулиці Олександра Подольського — на ділянці від проспекту Льва Ландау до розворотного кола "Ст. м. "Академіка Барабашова"". Причина — ремонт контактної мережі.

На цей час тролейбуси курсуватимуть за зміненими маршрутами:

  • №24 та №56 — до станції метро "Турбоатом" через проспект Ювілейний та проспект Льва Ландау; 
  • №57 — за маршрутом тролейбуса №13, від парку "Зустріч" до станції метро "Захисників України".

Також на період обмежень запустять тимчасовий автобус №24. Він курсуватиме від станції метро "Академіка Барабашова" через вулицю Олександра Подольського та проспект Ювілейний до 602-го мікрорайону.

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Обмеження для транспорту

Ще одне обмеження діятиме 2 вересня у провулку Сімферопольському. Рух на ділянці від бульвару Гончарівського до вулиці Великої Гончарівської буде заборонений з 10:00 до 15:00. Там працівники СКП "Харківзеленбуд" проводитимуть роботи з видалення та санітарної обрізки дерев. Водіям радять об'їжджати закриту ділянку прилеглими вулицями, зокрема Малою та Великою Гончарівськими, а також бульваром Гончарівським.

Через обмеження зміниться і рух тролейбуса №11. Його перша частина об'їжджатиме закриту ділянку через вулицю Велику Гончарівську на автономному ходу. Через це інтервал руху буде збільшено. Друга частина маршруту №11 курсуватиме за схемою тролейбуса №27 — від розворотного кола "Вул. Новий Побут" до розворотного кола "Пр. Дзюби".

Проїзд у Харкові

Від початку повномасштабного вторгнення громадський транспорт у Харкові залишається безкоштовним. За словами міського голови Ігоря Терехова, місто поки не планує повертати оплату за проїзд. В умовах війни транспортна система має не лише перевозити пасажирів, а й виконувати важливу функцію цивільного захисту. Особливе значення має метрополітен, який під час обстрілів використовується як укриття. Тому, попри витрати на роботу транспортної системи, безкоштовний проїзд у Харкові наразі зберігатиметься.

Як повідомляли Новини.LIVE, з 1 вересня для мешканців Харкова більшість ключових тарифів у місті залишаються стабільними та замороженими, тож додаткових витрат на комуналку не передбачається. Водночас міський транспорт продовжує працювати у звичному режимі, але водіям варто врахувати тривалі обмеження руху на одній із вулиць.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові посилюють захист від російських дронів. Антидронові сітки встановлюють на напрямках, які визначають військові. Роботи вже розпочала обласна військова адміністрація. Місто паралельно встановлює власний захист і погоджує всі рішення з військовими, які відповідають за цей напрямок. Такий захист уже показав свою ефективність.

Харків проїзд громадський транспорт тролейбуси
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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