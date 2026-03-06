Графики отключения для Харькова и области 6 марта — где будет свет сегодня

Электрик. Фото: ДТЭК

На Харьковщине в пятницу, 6 марта, вводят графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения будут действовать в течение суток из-за сложной ситуации в энергосистеме после российских обстрелов.

Графики отключения света на Харьковщине 6 марта

По указанию НЭК "Укрэнерго", в связи со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме Украины, в регионе с 00:00 до 24:00 будут действовать графики почасовых отключений.

Свет будут выключать по очередям и под очередями с учетом времени на переключение.

Ориентировочный график отключений:

1.1 — 10:00-13:30

1.2 — не выключается

2.1 — 10:00-13:30; 20:30-24:00

2.2 — 10:00-13:30; 20:30-24:00

3.1 — 13:30-17:00

3.2 — не выключается

4.1 — 13:30-17:00

4.2 — 13:30-17:00

5.1 — 08:00-10:00; 17:00-20:00

5.2 — 08:00-10:00

6.1 — 17:00-20:00

6.2 — 08:00-10:00; 17:00-20:00

Перечень адресов, которые относятся к соответствующим очередям, обнародован на официальных ресурсах энергетиков.

Кроме того, для промышленности и бизнеса с 08:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Энергетики отмечают, что ситуация в энергосистеме остается нестабильной и может меняться. Поэтому жителей призывают следить за обновлениями на официальных страницах "Харьковоблэнерго".

Ситуация в энергетике Украины

За четыре года полномасштабной войны энергетическая отрасль Украины претерпела значительные разрушения. Общие потери сектора оцениваются примерно в 24,8 миллиарда долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что государство уже разработало комплексный план защиты энергетических объектов. В то же время он отметил, что некоторые крупные объекты энергетической инфраструктуры сложно полностью обезопасить от вражеских атак.

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин отметил, что полное восстановление украинской энергосистемы после завершения войны может занять не менее пяти лет.