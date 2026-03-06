Видео
Главная Харьков В Харькове сегодня не будут отключать свет для двух подгрупп

В Харькове сегодня не будут отключать свет для двух подгрупп

Ua ru
Дата публикации 6 марта 2026 08:38
Графики отключения для Харькова и области 6 марта — где будет свет сегодня
Электрик. Фото: ДТЭК

На Харьковщине в пятницу, 6 марта, вводят графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения будут действовать в течение суток из-за сложной ситуации в энергосистеме после российских обстрелов.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение "Харьковоблэнерго".

Читайте также:

Графики отключения света на Харьковщине 6 марта

По указанию НЭК "Укрэнерго", в связи со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме Украины, в регионе с 00:00 до 24:00 будут действовать графики почасовых отключений.

Свет будут выключать по очередям и под очередями с учетом времени на переключение.

Ориентировочный график отключений:

  • 1.1 — 10:00-13:30
  • 1.2 — не выключается
  • 2.1 — 10:00-13:30; 20:30-24:00
  • 2.2 — 10:00-13:30; 20:30-24:00
  • 3.1 — 13:30-17:00
  • 3.2 — не выключается
  • 4.1 — 13:30-17:00
  • 4.2 — 13:30-17:00
  • 5.1 — 08:00-10:00; 17:00-20:00
  • 5.2 — 08:00-10:00
  • 6.1 — 17:00-20:00
  • 6.2 — 08:00-10:00; 17:00-20:00

Перечень адресов, которые относятся к соответствующим очередям, обнародован на официальных ресурсах энергетиков.

Кроме того, для промышленности и бизнеса с 08:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Энергетики отмечают, что ситуация в энергосистеме остается нестабильной и может меняться. Поэтому жителей призывают следить за обновлениями на официальных страницах "Харьковоблэнерго".

Ситуация в энергетике Украины

За четыре года полномасштабной войны энергетическая отрасль Украины претерпела значительные разрушения. Общие потери сектора оцениваются примерно в 24,8 миллиарда долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что государство уже разработало комплексный план защиты энергетических объектов. В то же время он отметил, что некоторые крупные объекты энергетической инфраструктуры сложно полностью обезопасить от вражеских атак.

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин отметил, что полное восстановление украинской энергосистемы после завершения войны может занять не менее пяти лет.

Харьков электроэнергия Харьковская область свет графики отключений света
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
