Графики отключения для Харькова и области 6 марта — где будет свет сегодня

В Харькове сегодня не будут отключать свет для двух подгрупп
На Харьковщине в пятницу, 6 марта, вводят графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения будут действовать в течение суток из-за сложной ситуации в энергосистеме после российских обстрелов.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение "Харьковоблэнерго".
Графики отключения света на Харьковщине 6 марта
По указанию НЭК "Укрэнерго", в связи со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме Украины, в регионе с 00:00 до 24:00 будут действовать графики почасовых отключений.
Свет будут выключать по очередям и под очередями с учетом времени на переключение.
Ориентировочный график отключений:
- 1.1 — 10:00-13:30
- 1.2 — не выключается
- 2.1 — 10:00-13:30; 20:30-24:00
- 2.2 — 10:00-13:30; 20:30-24:00
- 3.1 — 13:30-17:00
- 3.2 — не выключается
- 4.1 — 13:30-17:00
- 4.2 — 13:30-17:00
- 5.1 — 08:00-10:00; 17:00-20:00
- 5.2 — 08:00-10:00
- 6.1 — 17:00-20:00
- 6.2 — 08:00-10:00; 17:00-20:00
Перечень адресов, которые относятся к соответствующим очередям, обнародован на официальных ресурсах энергетиков.
Кроме того, для промышленности и бизнеса с 08:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.
Энергетики отмечают, что ситуация в энергосистеме остается нестабильной и может меняться. Поэтому жителей призывают следить за обновлениями на официальных страницах "Харьковоблэнерго".
Ситуация в энергетике Украины
За четыре года полномасштабной войны энергетическая отрасль Украины претерпела значительные разрушения. Общие потери сектора оцениваются примерно в 24,8 миллиарда долларов.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что государство уже разработало комплексный план защиты энергетических объектов. В то же время он отметил, что некоторые крупные объекты энергетической инфраструктуры сложно полностью обезопасить от вражеских атак.
Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин отметил, что полное восстановление украинской энергосистемы после завершения войны может занять не менее пяти лет.
Читайте Новини.LIVE!