Графіки відключення світла для Харкова та області 6 березня — які підгрупи не вимикатимуть

Електрик. Фото: ДТЕК

На Харківщині у п'ятницю, 6 березня, запроваджують графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження діятимуть протягом доби через складну ситуацію в енергосистемі після російських обстрілів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення "Харківобленерго".

Графіки відключення світла на Харківщині 6 березня

За вказівкою НЕК "Укренерго", у зв'язку зі складною ситуацією в Об'єднаній енергосистемі України, у регіоні з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки погодинних відключень.

Світло вимикатимуть за чергами та підчергами з урахуванням часу на перемикання.

Орієнтовний графік відключень:

1.1 — 10:00-13:30

1.2 — не вимикається

2.1 — 10:00–13:30; 20:30-24:00

2.2 — 10:00–13:30; 20:30-24:00

3.1 — 13:30-17:00

3.2 — не вимикається

4.1 — 13:30-17:00

4.2 — 13:30-17:00

5.1 — 08:00-10:00; 17:00-20:00

5.2 — 08:00-10:00

6.1 — 17:00-20:00

6.2 — 08:00-10:00; 17:00-20:00

Перелік адрес, які належать до відповідних черг, оприлюднений на офіційних ресурсах енергетиків.

Крім того, для промисловості та бізнесу з 08:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Енергетики наголошують, що ситуація в енергосистемі залишається нестабільною та може змінюватися. Тому мешканців закликають стежити за оновленнями на офіційних сторінках "Харківобленерго".

Ситуація в енергетиці України

За чотири роки повномасштабної війни енергетична галузь України зазнала значних руйнувань. Загальні втрати сектору оцінюють приблизно у 24,8 мільярда доларів.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що держава вже розробила комплексний план захисту енергетичних об'єктів. Водночас він наголосив, що деякі великі об'єкти енергетичної інфраструктури складно повністю убезпечити від ворожих атак.

Заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Жупанин зазначив, що повне відновлення української енергосистеми після завершення війни може тривати щонайменше п'ять років.