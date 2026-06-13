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Главная Харьков В Харькове синоптики прогнозируют дождливую ночь: погода на завтра

В Харькове синоптики прогнозируют дождливую ночь: погода на завтра

Ua ru
Дата публикации 13 июня 2026 18:47
В Харькове синоптики прогнозируют дождливую ночь: погода на завтра
Люди идут под зонтиками. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 14 июня, в Харькове осадков не прогнозируется, а дневная температура воздуха не превысит +24 °C. В то же время в некоторых районах области ночью возможны кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз погоды в Харьковской области на ближайшие дни. Фото: скриншот из Telegram

Какая будет погода в Харькове 14 июня

В Харькове синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями без осадков. Ветер будет западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +13...+15 °C, днем — +22...+24 °C.

Погода в Харьковской области 14 июня

По области ожидается облачная погода с прояснениями. В ночные часы местами возможны небольшой дождь и грозы, однако днем существенных осадков не предвидится.

Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться — +11...+16 °C, днем — +21...+26 °C.

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Какая будет погода дальше

В понедельник, 15 июня, в Харьковской области снова прогнозируют дожди. Ночью местами пройдет небольшой дождь, а днем ожидаются кратковременные осадки, местами с грозами.

  • Температура воздуха ночью составит +11...+16 °C, днем — +18...+23 °C.

Во вторник, 16 июня, сохранится облачная погода с прояснениями. Ночью будет без осадков, а днем местами возможен небольшой кратковременный дождь и гроза.

  • Температура воздуха ночью будет колебаться от +10 до +15 °C, днем — от +20 до +25 °C.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Харькове планируют капитально отремонтировать сквер Тихонова, который расположен на улице Клочковской, 3. Это пространство хотят превратить в современную арт-площадку для отдыха и творческих инициатив.

Также Новини.LIVE сообщали, что в харьковском метрополитене планируют ввести музыкальное сопровождение на станциях. В метро говорят, что это поможет снизить уровень стресса в сложное время. Кроме того, основательница БФ "Несокрушимый Харьков" Мария Зайцева рассказала, что отдельных запретов на палатки в укрытиях харьковского метро нет. Люди могут пользоваться собственными вещами для пребывания в метро во время атак. Ограничения действовали только в начале войны, когда нагрузка на метро была максимальной.

Новости Одессы прогноз погоды погода в Харькове
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
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