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Головна Харків У Харкові синоптики прогнозують дощову ніч: погода на завтра

У Харкові синоптики прогнозують дощову ніч: погода на завтра

Ua ru
Дата публікації: 13 червня 2026 18:47
У Харкові синоптики прогнозують дощову ніч: погода на завтра
Люди йдуть під парасолями. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 14 червня, у Харкові опадів не прогнозують, а температура повітря вдень не перевищить +24 °C. Водночас у деяких районах області вночі можливі короткочасні дощі та грози.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

У Харкові синоптики прогнозують дощову ніч: погода на завтра - фото 1
Прогноз погоди на Харківщині на найближчі дні. Фото: скриншот з Telegram

Якою буде погода у Харкові 14 червня

У Харкові синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями без опадів. Вітер буде західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +13...+15 °C, вдень — +22...+24 °C.

Погода на Харківщині 14 червня

По області очікується хмарна погода з проясненнями. У нічні години місцями можливі невеликий дощ та грози, проте вдень істотних опадів не передбачається.

Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься — +11...+16 °C, вдень — +21...+26 °C.

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Якою буде погода далі

У понеділок, 15 червня, на Харківщині знову прогнозують дощі. Вночі місцями пройде невеликий дощ, а вдень очікуються короткочасні опади, подекуди з грозами.

  • Температура повітря вночі становитиме +11...+16 °C, вдень — +18...+23 °C.

У вівторок, 16 червня, збережеться хмарна погода з проясненнями. Вночі буде без опадів, а вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ і гроза.

  • Температура повітря вночі коливатиметься— +10...+15 °C, вдень — +20...+25°C.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Харкові планують капітально відремонтувати сквер Тихонова, котрий розташовується на вулиці Клочківській, 3. Цей простір хочуть перетворити на сучасний арт-майданчик для відпочинку та творчих ініціатив.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у харківському метрополітені планують запровадити музичний супровід на станціях. У метро кажуть, що це допоможе знизити рівень стресу у складний час. Окрім цього, засновниця БФ "Незламний Харків" Марія Зайцева розповіла, що окремих заборон на намети в укриттях харківського метро немає. Люди можуть користуватися власними речами для перебування в підземці під час атак.Обмеження діяли лише на початку війни, коли навантаження на метро було максимальним.

Новини Одеси прогноз погоди погода в Харкові
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
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