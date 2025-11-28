Видео
Главная Харьков В Харькове слышны мощные взрывы — что известно

В Харькове слышны мощные взрывы — что известно

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 20:44
Взрывы в Харькове вечером 28 ноября — оккупанты атакуют город
Взрыв. Фото иллюстративное: соцсети

Взрывы в Харькове прогремели вечером, 28 ноября. Сейчас воздушная тревога объявлена в Харьковской, Луганской, Донецкой, Одесской областях, а также в частях Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

Читайте также:

Взрывы в Харькове 28 ноября

"В городе взрывы! Будьте осторожны!" — написал Терехов.

null
Пост Терехова. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб на Харьковскую область. Кроме того, сообщали о движении российских беспилотников в направлении Харькова.

null
Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

Карта повітряних тривог 28 листопада
Карта воздушных тревог по состоянию на 20:45. Фото: alerts.in.ua

Напомним, вечером, 28 ноября, мощные взрывы раздавались в Хмельницкой области. Российские оккупанты запускали ракеты.

Кроме того, взрывы были слышны в Чернигове. Воздушную тревогу объявляли по всей Украине из-за угрозы "Кинжалов".

война Харьков взрыв обстрелы Игорь Терехов воздушная тревога
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
