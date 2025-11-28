Взрывы в Харькове вечером 28 ноября — оккупанты атакуют город

В Харькове слышны мощные взрывы — что известно
Взрывы в Харькове прогремели вечером, 28 ноября. Сейчас воздушная тревога объявлена в Харьковской, Луганской, Донецкой, Одесской областях, а также в частях Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.
Взрывы в Харькове 28 ноября
"В городе взрывы! Будьте осторожны!" — написал Терехов.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб на Харьковскую область. Кроме того, сообщали о движении российских беспилотников в направлении Харькова.
Сейчас карта тревог имеет такой вид:
Напомним, вечером, 28 ноября, мощные взрывы раздавались в Хмельницкой области. Российские оккупанты запускали ракеты.
Кроме того, взрывы были слышны в Чернигове. Воздушную тревогу объявляли по всей Украине из-за угрозы "Кинжалов".
