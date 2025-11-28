Вибухи в Харкові ввечері 28 листопада — окупанти атакують місто

У Харкові чутно потужні вибухи — що відомо
Вибухи у Харкові пролунали ввечері, 28 листопада. Наразі повітряну тривогу оголошено в Харківській, Луганській, Донецькій, Одеській областях, а також в частинах Полтавської, Дніпропетровської, Сумської та Чернігівської.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.
Вибухи в Харкові 28 листопада
"У місті вибухи! Будьте обережні!" — написав Терехов.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про пуски керованих авіаційних бомб на Харківську область. Крім того, повідомляли про рух російських безпілотників у напрямку Харкова.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, ввечері, 28 листопада, потужні вибухи лунали в Хмельницькій області. Російські окупанти запускали ракети.
Крім того, вибухи було чутно в Чернігові. Повітряну тривогу оголошували по всій Україні через загрозу "Кинджалів".
