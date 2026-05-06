В Харькове снова подскочили цены на топливо: стоимость на АЗС

Цены на АЗС.

В среду, 6 мая, на заправках Харьковской области зафиксировано очередное повышение стоимости основных видов топлива. Ситуация в регионе демонстрирует стабильную тенденцию к росту, что заставляет водителей все чаще пересматривать свои расходы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Минфина.

Цены на топливо

По последним данным, средняя стоимость топлива в регионе сегодня составляет:

бензин А-95 премиум — 77,43 грн/л;

бензин А-95 — 72,19 грн/л;

бензин А-92 — 66,93 грн/л;

дизельное топливо — 88,58 грн/л;

автомобильный газ — 48,10 грн/л.

Как изменились цены за сутки

Анализ рынка свидетельствует, что за последние сутки стоимость большинства энергоносителей выросла. В частности, бензин марки А-95 премиум подорожал на 43 копейки по сравнению со вчерашним показателем в 77,00 грн/л. Популярный А-95 прибавил в цене 28 копеек, ведь еще вчера его можно было приобрести за 71,91 грн/л. Наиболее ощутимым стал скачок стоимости дизельного топлива, которое подорожало на 37 копеек — с 88,21 грн/л до 88,58 грн/л. При этом цены на бензин А-92 и автомобильный газ остались на уровне вчерашнего дня без изменений.

Почему топливо начало дорожать

Эксперты объясняют такую восходящую динамику сочетанием нескольких экономических факторов. Главной причиной является рост мировых котировок на нефтепродукты, что с небольшим опозданием всегда отражается на украинских стелах. Кроме того, на цену давят сложные логистические условия доставки ресурса в прифронтовую Харьковскую область, что требует больших затрат на безопасность и топливо для самих перевозчиков. Также важно то, что АЗС Харькова и области в последние дни постоянно под прицелом врага. За несколько дней РФ атаковала около 10 заправок.

Значительную роль играет и сезонное увеличение спроса со стороны аграриев и стабильная зависимость рынка от курса валют, поскольку большая часть топлива является импортной. В совокупности эти факторы создают предпосылки для постепенного, но уверенного роста розничных цен.

Отметим, что реальная стоимость на конкретных АЗС может отличаться от среднестатистической в зависимости от маркетинговой политики отдельных сетей.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове днем 2 мая российские беспилотники ударили по нескольким районам города. Атаке подверглись несколько автозаправочных станций и жилая застройка. Есть пострадавшие. На месте работают экстренные службы.

Также Новини.LIVE писали, что несмотря на сложную ситуацию в энергосистеме, с 1 мая стоимость коммунальных услуг для жителей Харькова останется на том же уровне, что в апреле. Городские власти продолжают обеспечивать бесплатный проезд в муниципальном транспорте.