У Харкові знову підскочили ціни на пальне: вартість на АЗС

У середу, 6 травня, на заправках Харківської області зафіксовано чергове підвищення вартості основних видів пального. Ситуація в регіоні демонструє стабільну тенденцію до зростання, що змушує водіїв дедалі частіше переглядати свої витрати.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на дані Мінфіну.

Ціни на пальне

За останніми даними, середня вартість пального в регіоні сьогодні становить:

бензин А-95 преміум — 77,43 грн/л;

бензин А-95 — 72,19 грн/л;

бензин А-92 — 66,93 грн/л;

дизельне пальне — 88,58 грн/л;

автомобільний газ — 48,10 грн/л.

Як змінилися ціни за добу

Аналіз ринку свідчить, що за останню добу вартість більшості енергоносіїв зросла. Зокрема, бензин марки А-95 преміум подорожчав на 43 копійки порівняно з учорашнім показником у 77,00 грн/л. Популярний А-95 додав у ціні 28 копійок, адже ще вчора його можна було придбати за 71,91 грн/л. Найбільш відчутним став стрибок вартості дизельного пального, яке подорожчало на 37 копійок — з 88,21 грн/л до 88,58 грн/л. При цьому ціни на бензин А-92 та автомобільний газ залишилися на рівні вчорашнього дня без змін.

Чому пальне почало дорожчати

Експерти пояснюють таку висхідну динаміку поєднанням кількох економічних факторів. Головною причиною є зростання світових котирувань на нафтопродукти, що з невеликим запізненням завжди відображається на українських стелах. Крім того, на ціну тиснуть складні логістичні умови доставки ресурсу в прифронтову Харківську область, що потребує більших витрат на безпеку та паливо для самих перевізників. Також важливо те, що АЗС Харкова та області останніми днями постійно під прицілом ворога. За декілька днів РФ атакувала близько 10 заправок.

Значну роль відіграє й сезонне збільшення попиту з боку аграріїв та стабільна залежність ринку від курсу валют, оскільки більша частина пального є імпортною. У сукупності ці чинники створюють передумови для поступового, але впевненого зростання роздрібних цін.

Зазначимо, що реальна вартість на конкретних АЗС може відрізнятися від середньостатистичної залежно від маркетингової політики окремих мереж.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові вдень 2 травня російські безпілотники вдарили по кількох районах міста. Атаки зазнали декілька автозаправних станцій та житлова забудова. Є постраждалі. На місці працюють екстрені служби.

Також Новини.LIVE писали, що попри складну ситуацію в енергосистемі, з 1 травня вартість комунальних послуг для жителів Харкова залишиться на тому ж рівні, що у квітні. Міська влада продовжує забезпечувати безкоштовний проїзд у муніципальному транспорті.