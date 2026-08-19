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Главная Харьков В Харькове снова станет жарко: прогноз погоды на завтра

В Харькове снова станет жарко: прогноз погоды на завтра

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Дата публикации 19 августа 2026 18:49
Погода в Харькове завтра: жара возвращается без дождей
Люди гуляют в парке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове в четверг, 20 августа, осадков практически не ожидается, а дневная температура воздуха поднимется до +30 °C. В области местами будет +32 °C. В ближайшие дни жара будет усиливаться и к концу рабочей недели может достичь +37 °C.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Погода в Харькове 20 августа

В Харькове 20 августа будет без значительных осадков. Ночью температура воздуха составит +14...+16 °C, а днем воздух прогреется до +28...+30 °C. Ветер будет западного направления со скоростью 5-10 м/с.

Погода в Харьковской области 20 августа

По Харьковской области прогнозируют переменную облачность и отсутствие значительных осадков. Ночью столбики термометров покажут +13...+18 °C, днем — +27...+32 °C. Ветер западной четверти, 5-10 м/с.

Прогноз погоды на ближайшие дни

В дальнейшем в Харьковской области станет еще жарче. В пятницу, 21 августа, днем прогнозируют +30...+35 °C, а 22 августа температура может подняться уже до +32...+37 °C. В воскресенье, 23 августа, жара несколько ослабнет — днем ожидается +29...+34 °C. В День Независимости, 24 августа, станет прохладнее: ночью прогнозируют +14...+19 °C, а днем — +26...+31 °C. Существенных осадков в течение этих дней синоптики не ожидают.

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Климатические данные по Харькову на 19 августа

По многолетним данным с 1945 г. по 2025 г., минимальная температура воздуха в Харькове 9,5 °C наблюдалась в 1964 году. Максимальная — +37,6 °C — наблюдалась в 1946 году. Среднесуточная температура воздуха — 21,2 °C.

Журналисты Новини.LIVE сняли, как Харьков готовится к празднованию Дня города, который традиционно отмечается 23 августа. В этом году городу исполняется 372 года. В центральной части города и в парках появились тематические инсталляции, цветочные композиции и декорации в цветах украинского флага. Часть украшений еще продолжают устанавливать.

Также Новини.LIVE сообщали, что в центре Харькова планируют создать интерактивное пространство "Город на линии" в память о павших защитниках. Основой мемориальной конструкции станет стальная арматура, на которой посетители смогут оставлять ленты, символику воинских подразделений и другие памятные вещи.

лето Новости Харькова прогноз погоды жара погода в Харькове
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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