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Головна Харків У Харкові знову стане спекотно: прогноз погоди на завтра

У Харкові знову стане спекотно: прогноз погоди на завтра

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2026 18:49
Погода у Харкові завтра: спека повертається без дощів
Люди гуляють у парку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові у четвер, 20 серпня, опадів майже не очікується, а температура повітря вдень підніметься до +30 °C. В області місцями буде +32 °C. Найближчими днями спека продовжить посилюватися і наприкінці робочого тижня може сягнути +37 °C.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Погода у Харкові 20 серпня

У Харкові 20 серпня буде без істотних опадів. Вночі температура повітря становитиме +14...+16 °C, а вдень повітря прогріється до +28...+30 °C. Вітер буде західної чверті зі швидкістю 5-10 м/с.

Погода на Харківщині 20 серпня

По Харківській області прогнозують мінливу хмарність та без істотних опадів. Уночі стовпчики термометрів покажуть +13...+18 °C, удень — +27...+32 °C. Вітер західної чверті, 5-10 м/с.

Прогноз погоди у найближчі дні

Надалі на Харківщині стане ще спекотніше. У п'ятницю, 21 серпня, вдень прогнозують +30...+35 °C, а 22 серпня температура може піднятися вже до +32...+37 °C. У неділю, 23 серпня, спека дещо послабшає — вдень очікується +29...+34 °C. На День Незалежності, 24 серпня, стане прохолодніше: вночі прогнозують +14...+19 °C, а вдень — +26...+31 °C. Істотних опадів протягом цих днів синоптики не очікують.

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Кліматичні дані  по Харкову на 19 серпня 

За багаторічними даними з 1945 р. по 2025 р., мінімальна температура
повітря у Харкові 9,5 °C спостерігалася у 1964 році. Максимальна — +37,6 °C, спостерігалася у 1946 році. Середньодобова температура повітря — 21,2 °C.

Журналісти Новини.LIVE зафільмували, як Харків готується до відзначення Дня міста, який традиційно відзначають 23 серпня. Цьогоріч місту виповнюється 372 роки. У центральній частині міста та парках з'явилися тематичні інсталяції, квіткові композиції та декорації у кольорах українського прапора. Частину оформлення ще продовжують монтувати.

Також Новини.LIVE писали, що у центрі Харкова планують створити інтерактивний простір "Місто на лінії" для вшанування пам’яті полеглих захисників. Основою меморіальної конструкції стане сталева арматура, на якій відвідувачі зможуть залишати стрічки, символіку військових підрозділів та інші пам’ятні речі.

літо Новини Харкова прогноз погоди спека погода в Харкові
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець

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