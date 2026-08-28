Харьков отделили от области в системе воздушных тревог

Спасатели несут часть дрона, атаковавшего Харьков. Фото: REUTERS/София Гатилова

В Харькове уже почти два года функционирует модернизированная система оповещения, которая не зависит от отключений электроэнергии и отделена от общеобластной. По словам Богдана Гладких из горсовета, это позволило сократить количество тревог на 40–45 %; сигналы раздаются в городе только в случае реальной опасности для областного центра.

Об этом в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE рассказал начальник Департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского городского совета Богдан Гладких.

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В Харькове изменили подход к воздушным тревогам и энергообеспечению сирен

Отделение Харькова от общеобластной сети оповещения об опасности позволило резко сократить количество сирен в городе. За почти два года функционирования новой дифференцированной системы этот показатель снизился на 40–45%.

Как рассказал начальник Департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского горсовета Богдан Гладких в интервью журналистке Веронике Марченко, соответствующее задание по выделению областного центра в свое время поставил городской голова. Теперь оборудование реагирует исключительно на фактическую опасность для самого Харькова.

"Я хочу ещё раз обратиться ко всем и пояснить, что, во-первых, мы ни разу не включаем воздушную тревогу, когда нет реальной угрозы", — подчеркнул руководитель департамента.

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В то же время чиновник отреагировал на жалобы горожан относительно слишком громкого звука и продолжительности сирен. По его словам, местные власти стараются минимизировать количество оповещений, но не имеют права нарушать национальное законодательство, которое строго регламентирует время работы систем. Гладких пояснил, что сократить продолжительность сирен до 20 секунд невозможно, поскольку нормативные документы требуют как минимум трехминутного сигнала.

Помимо избирательности, модернизированная сеть отличается высокой автономностью. Наличие резервных каналов питания позволяет ей бесперебойно работать даже во время отключений электроэнергии, что уже было успешно опробовано в боевых условиях в прошлом году. Главной целью остается информирование населения любыми доступными способами.

Именно поэтому Богдан Гладких призвал жителей установить соответствующее мобильное приложение, в котором постоянно обновляется информационная составляющая.

"Мы очень быстро адаптируемся к тем вызовам, которые нам диктует враг", — отметил он.

Новини.LIVE сообщали, что в Харькове активно развертывают защиту от вражеских беспилотников. Антидроновые сетки натягивают именно там, где указывают военные. Областная администрация уже запустила этот процесс, а городские власти параллельно развертывают собственные заграждения, полностью согласовывая их расположение с военными. Такой подход уже доказал свою эффективность на практике.

Помимо сеток, город массово прикрывают средствами РЭБ против обычных FPV-дронов, терроризирующих Харьков с конца весны, а также монтируют специальные ловушки против дронов на оптоволокне. Совместная разработка с военными специалистами дала быстрый результат: количество российских беспилотников, прорывающихся в город, сократилось в четыре раза.