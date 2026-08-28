Харків відокремили від області у системі повітряних тривог

Рятувальники несуть частину дрона, який атакував Харків. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

У Харкові майже два роки діє модернізована мережа сповіщення, яка не залежить від блекаутів та відокремлена від загальнообласної. За словами Богдана Гладких з міськради, це дозволило зменшити кількість тривог на 40-45%, сигнали лунають у місті лише у разі фактичної небезпеки для обласного центру.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю для Новини.LIVE розповів начальник Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради Богдан Гладких.

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У Харкові змінили підхід до повітряних тривог та енергозабезпечення сирен

Відокремлення Харкова від загальнообласної мережі сповіщення про небезпеку дало змогу різко скоротити кількість сирен у місті. За майже два роки функціонування нової диференційованої системи цей показник знизився на 40-45%.

Як розповів начальник Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради Богдан Гладких в інтерв'ю журналістці Вероніці Марченко, відповідне завдання щодо виділення обласного центру свого часу поставив міський голова. Тепер апаратура реагує виключно на фактичну небезпеку для самого Харкова.

"Я хочу ще раз звернутися і всіх розуміти, що перший момент, ми жодного разу не включаємо повітряно-тривогу, коли немає реальної загрози", — підкреслив керівник департаменту.

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Водночас посадовець відреагував на скарги містян щодо надто гучного звуку та тривалості сирен. За його словами, місцева влада намагається мінімізувати кількість сповіщень, але не має права порушувати національне законодавство, яке суворо регламентує час роботи систем. Гладких пояснив, що скоротити сирени до 20 секунд неможливо, оскільки нормативні документи вимагають щонайменше трихвилинного сигналу.

Окрім вибірковості, модернізована мережа відзначається високою автономністю. Наявність резервних каналів живлення дозволяє їй безперебійно працювати навіть під час блекаутів, що вже було успішно випробувано в бойових умовах минулого року. Головною метою залишається інформування населення будь-якими доступними шляхами.

Саме тому Богдан Гладких закликав жителів встановлювати відповідний мобільний додаток, де постійно оновлюється інформаційна складова.

"Ми дуже швидко адаптуємося до тих викликів, які нам диктує ворог", — зазначив він.

Новини.LIVE інформували, що у Харкові активно розгортають захист від ворожих безпілотників. Антидронові сітки натягують саме там, де вказують військові. Обласна адміністрація вже запустила цей процес, а міська влада паралельно розбудовує власні загородження, повністю узгоджуючи локації з армійцями. Такий підхід уже довів свою дієвість на практиці.

Окрім сіток, місто масово прикривають засобами РЕБ проти звичайних FPV-дронів, що тероризують Харків із кінця весни, а також монтують спеціальні пастки проти дронів на оптоволокні. Спільна розробка з військовими фахівцями дала швидкий результат: так кількість російських безпілотників, які прориваються до міста, зменшилася в чотири рази.