В Харькове ссора закончилась поножовщиной: женщина в больнице

Задержанный в кабинете полиции. Фото иллюстративное: Главное управление Нацполиции Харьковской области

В Харькове ссора во время совместного застолья закончилась тяжким преступлением. Мужчина нанес знакомой ножевое ранение, после чего женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу. Правоохранители оперативно задержали подозреваемого и уже сообщили ему о подозрении. За содеянное мужчине грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Новини.LIVЕ со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Харьковской области.

Детали дела

Инцидент произошел 8 июня в Индустриальном районе Харькова. В полицию поступило сообщение о тяжком преступлении, после чего на место выехала следственно-оперативная группа. Как установили правоохранители, конфликт между мужчиной и женщиной возник во время совместного употребления алкоголя. Во время ссоры 42-летний мужчина нанес ножевое ранение своей 52-летней знакомой. Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Медики оказывают ей необходимую помощь.

Что грозит подозреваемому

Полицейские задержали нападавшего. Сейчас он находится под стражей в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи открыли уголовное производство по статьям о покушении на умышленное убийство. Мужчине уже сообщили о подозрении. В случае доказательства вины в суде ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Подобные дела

Отметим, ранее подобный инцидент произошел 28 мая в селе Старовировка Берестинского района. По данным полиции, между двумя соседями в возрасте 36 и 55 лет возникла ссора. Во время конфликта 36-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил оппонента ножом в живот. Пострадавшего с проникающим ранением живота госпитализировали в больницу.

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Правоохранители задержали подозреваемого и сообщили ему о подозрении по статье об умышленном причинении тяжких телесных повреждений. Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщали Новини.LIVЕ, в Берестинском районе Харьковской области мужчине сообщили о подозрении в сексуальном насилии в отношении 8-летней девочки. По данным следствия, ребенок просто шел в магазин за мороженым, когда на него посреди улицы напал пьяный мужчина.

Также Новини.LIVЕ писали, что в Харьковской области правоохранители сообщили о подозрении трем парням, избившим двух подростков. Нападавшие объяснили конфликт якобы «враждой» между жителями городов, а само избиение снимали на телефон.