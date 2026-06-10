У Харкові сварка закінчилася різаниною: жінка у лікарні

Затриманий в кабінеті поліції. Фото ілюстративне: Головне управління Нацполіції Харківщини

У Харкові сварка під час спільного застілля закінчилася тяжким злочином. Чоловік завдав знайомій ножового поранення, після чого жінку у важкому стані доправили до лікарні. Правоохоронці оперативно затримали підозрюваного та вже повідомили йому про підозру. За скоєне чоловікові загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Новини.LIVЕ з посиланням на Головне управління Нацполіції в Харківській області.

Деталі справи

Подія сталася 8 червня в Індустріальному районі Харкова. До поліції надійшло повідомлення про тяжкий злочин, після чого на місце виїхала слідчо-оперативна група. Як встановили правоохоронці, конфлікт між чоловіком і жінкою виник під час спільного вживання алкоголю. Під час сварки 42-річний чоловік завдав ножового поранення своїй 52-річній знайомій. Постраждалу у тяжкому стані госпіталізували до лікарні. Медики надають їй необхідну допомогу.

Що загрожує підозрюваному

Поліцейські затримали нападника. Наразі він перебуває під вартою в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтями про замах на умисне вбивство. Чоловікові вже повідомили про підозру. У разі доведення вини в суді йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Подібні справи

Зазначимо, раніше подібний інцидент стався 28 травня в селі Старовірівка Берестинського району. За даними поліції, між двома сусідами віком 36 та 55 років виникла сварка. Під час конфлікту 36-річний чоловік, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, вдарив опонента ножем у живіт. Потерпілого з проникаючим пораненням живота госпіталізували до лікарні.

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Правоохоронці затримали підозрюваного та повідомили йому про підозру за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як повідомляли Новини.LIVЕ, у Берестинському районі Харківської області чоловіку повідомили про підозру у сексуальному насильстві щодо 8-річної дівчинки. За даними слідства, дитина просто йшла до магазину по морозиво, коли на неї посеред вулиці напав п’яний чоловік.

Також Новини.LIVЕ писали, що на Харківщині правоохоронці повідомили про підозру трьом хлопцям, які побили двох підлітків. Нападники пояснили конфлікт нібито "ворожнечею" між жителями міст, а саме побиття знімали на телефон.