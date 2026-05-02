В Харькове стабилизировались цены на горючее: сколько стоит литр

Ua ru
Дата публикации 2 мая 2026 12:26
Заправка для автомобилей. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

По состоянию на сегодня, 2 мая, в Харьковской области цены на топливо остаются без изменений. Резких колебаний в стоимости дизеля, газа и бензина на рынке за сутки не произошло.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на данные Авториа.

У Харкові стабілізувалися ціни на пальне: скільки коштує літр - фото 1
Цены на топливо в Харьковской области. Фото: скриншот с Авториа

Цены на газ, бензин, дизель на Харьковщине 2 мая

По данным площадки, средняя стоимость бензина А-95 составляет 71,54 грн за литр. Бензин А-95+ продают в среднем по 75,85 грн, а А-92 — по 66,92 грн за литр.
Дизельное топливо держится на уровне 87,84 грн за литр, а автомобильный газ — 48,26 грн. За последние сутки динамика цен по всем основным позициям осталась без изменений.

Какие цены на топливо на заправках Харьковщины 2 мая

На заправках цены отличаются в зависимости от сети. У премиальных операторов, таких как OKKO и WOG, бензин А-95 стоит 75,90 грн, а дизель — до 89,90 грн за литр. Газ здесь также дороже — около 49,90 грн.
В сети UPG цены ниже: бензин А-95 — 72,90 грн, дизель — 86,90 грн, газ — 49 грн за литр.
Более доступные варианты предлагают БРСМ-Нафта и AMIC. Там бензин А-95 можно найти примерно по 69-71 грн за литр, а дизель — от 86,79 грн.

Какие цены на топливо были накануне на заправках

Согласно данным с основных заправочных станций Харьковского региона, по состоянию на вчера, 1 мая, фиксировали следующие цены:

Сеть WOG

  • ДТ (Евро): 89.9 грн/л
  • ДТ (Mustang): 92.9 грн/л
  • А-95 (Евро): 75.9 грн/л
  • 95 (Mustang): 78.9 грн/л
  • 100 (Мустанг): 85.9 грн/л

Сеть БРСМ-Нафта

  • 95 Euro Plus: 69.99 грн/л
  • 95E Premium+: 57.99 грн/л
  • ДП Euro: 86.79 грн/л
  • ГАЗ Плюс: 47.29 грн/л
  • EcoBlue: 43.99 грн/л

Сеть OVIS

  • 95: 73.49 грн/л
  • 95 Active: 76.49 грн/л
  • 92: 70.49 грн/л
  • ДП: 88.90 грн/л
  • ГАЗ: 47.49 грн/л

Ранее Новини.LIVE сообщали, что на заправках Харьковщины 30 апреля зафиксировали обновленные средние цены на топливо. После незначительного повышения накануне стоимость топлива пошла вниз.

Также Новини.LIVE писали, что стоимость бензина марки А-95 премиум и А-92 29 апреля оставалась на уровне показателей за 28 апреля. В то же время бензин А-95 и дизельное топливо продемонстрировали незначительное повышение цены. Зато автомобильный газ стал единственным видом топлива, который сегодня подешевел, что несколько облегчило расходы для водителей. Средняя стоимость топлива на Харьковщине 29 апреля:

  • Бензин А-95 премиум — 76,43 грн/л;
  • Бензин А-95 — 71,62 грн/л;
  • Бензин А-92 — 67,13 грн/л;
  • Дизельное топливо — 87,92 грн/л;
  • Автомобильный газ — 48,34 грн/л.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
