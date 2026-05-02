В Харькове стабилизировались цены на горючее: сколько стоит литр

Заправка для автомобилей. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

По состоянию на сегодня, 2 мая, в Харьковской области цены на топливо остаются без изменений. Резких колебаний в стоимости дизеля, газа и бензина на рынке за сутки не произошло.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на данные Авториа.

Цены на топливо в Харьковской области. Фото: скриншот с Авториа

Цены на газ, бензин, дизель на Харьковщине 2 мая

По данным площадки, средняя стоимость бензина А-95 составляет 71,54 грн за литр. Бензин А-95+ продают в среднем по 75,85 грн, а А-92 — по 66,92 грн за литр.

Дизельное топливо держится на уровне 87,84 грн за литр, а автомобильный газ — 48,26 грн. За последние сутки динамика цен по всем основным позициям осталась без изменений.

Какие цены на топливо на заправках Харьковщины 2 мая

На заправках цены отличаются в зависимости от сети. У премиальных операторов, таких как OKKO и WOG, бензин А-95 стоит 75,90 грн, а дизель — до 89,90 грн за литр. Газ здесь также дороже — около 49,90 грн.

В сети UPG цены ниже: бензин А-95 — 72,90 грн, дизель — 86,90 грн, газ — 49 грн за литр.

Более доступные варианты предлагают БРСМ-Нафта и AMIC. Там бензин А-95 можно найти примерно по 69-71 грн за литр, а дизель — от 86,79 грн.

Какие цены на топливо были накануне на заправках

Согласно данным с основных заправочных станций Харьковского региона, по состоянию на вчера, 1 мая, фиксировали следующие цены:

Сеть WOG

ДТ (Евро): 89.9 грн/л

ДТ (Mustang): 92.9 грн/л

А-95 (Евро): 75.9 грн/л

95 (Mustang): 78.9 грн/л

100 (Мустанг): 85.9 грн/л

Сеть БРСМ-Нафта

95 Euro Plus: 69.99 грн/л

95E Premium+: 57.99 грн/л

ДП Euro: 86.79 грн/л

ГАЗ Плюс: 47.29 грн/л

EcoBlue: 43.99 грн/л

Сеть OVIS

95: 73.49 грн/л

95 Active: 76.49 грн/л

92: 70.49 грн/л

ДП: 88.90 грн/л

ГАЗ: 47.49 грн/л

