У Харкові стабілізувалися ціни на пальне: скільки коштує літр
Станом на сьогодні, 2 травня, у Харківській області ціни на пальне залишаються без змін. Різких коливань у вартості дизелю, газу та бензину на ринку за добу не відбулося.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Авторіа.
Ціни на газ, бензин, дизель на Харківщині 2 травня
За даними майданчика, середня вартість бензину А-95 становить 71,54 грн за літр. Бензин А-95+ продають у середньому по 75,85 грн, а А-92 — по 66,92 грн за літр.
Дизельне паливо тримається на рівні 87,84 грн за літр, а автомобільний газ — 48,26 грн. За останню добу динаміка цін по всіх основних позиціях залишилася без змін.
Які ціни на паливо на заправках Харківщини 2 травня
На заправках ціни відрізняються залежно від мережі. У преміальних операторів, таких як OKKO та WOG, бензин А-95 коштує 75,90 грн, а дизель — до 89,90 грн за літр. Газ тут також дорожчий — близько 49,90 грн.
У мережі UPG ціни нижчі: бензин А-95 — 72,90 грн, дизель — 86,90 грн, газ — 49 грн за літр.
Більш доступні варіанти пропонують БРСМ-Нафта та AMIC. Там бензин А-95 можна знайти приблизно за 69–71 грн за літр, а дизель — від 86,79 грн.
Які ціни на паливо були напередодні на заправках
Згідно з даними з основних заправних станцій Харківського регіону, станом на вчора, 1 травня, фіксували такі ціни:
Мережа WOG
- ДП (Євро): 89.9 грн/л
- ДП (Mustang): 92.9 грн/л
- А-95 (Євро): 75.9 грн/л
- 95 (Mustang): 78.9 грн/л
- 100 (Mustang): 85.9 грн/л
Мережа БРСМ-Нафта
- 95 Euro Plus: 69.99 грн/л
- 95E Premium+: 57.99 грн/л
- ДП Euro: 86.79 грн/л
- ГАЗ Plus: 47.29 грн/л
- EcoBlue: 43.99 грн/л
Мережа OVIS
- 95: 73.49 грн/л
- 95 Active: 76.49 грн/л
- 92: 70.49 грн/л
- ДП: 88.90 грн/л
- ГАЗ: 47.49 грн/л
- Бензин А-95 преміум — 76,43 грн/л;
- Бензин А-95 — 71,62 грн/л;
- Бензин А-92 — 67,13 грн/л;
- Дизельне пальне — 87,92 грн/л;
- Автомобільний газ — 48,34 грн/л.