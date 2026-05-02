У Харкові стабілізувалися ціни на пальне: скільки коштує літр

Станом на сьогодні, 2 травня, у Харківській області ціни на пальне залишаються без змін. Різких коливань у вартості дизелю, газу та бензину на ринку за добу не відбулося.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Авторіа.

Ціни на газ, бензин, дизель на Харківщині 2 травня

За даними майданчика, середня вартість бензину А-95 становить 71,54 грн за літр. Бензин А-95+ продають у середньому по 75,85 грн, а А-92 — по 66,92 грн за літр.

Дизельне паливо тримається на рівні 87,84 грн за літр, а автомобільний газ — 48,26 грн. За останню добу динаміка цін по всіх основних позиціях залишилася без змін.

Які ціни на паливо на заправках Харківщини 2 травня

На заправках ціни відрізняються залежно від мережі. У преміальних операторів, таких як OKKO та WOG, бензин А-95 коштує 75,90 грн, а дизель — до 89,90 грн за літр. Газ тут також дорожчий — близько 49,90 грн.

У мережі UPG ціни нижчі: бензин А-95 — 72,90 грн, дизель — 86,90 грн, газ — 49 грн за літр.

Більш доступні варіанти пропонують БРСМ-Нафта та AMIC. Там бензин А-95 можна знайти приблизно за 69–71 грн за літр, а дизель — від 86,79 грн.

Які ціни на паливо були напередодні на заправках

Згідно з даними з основних заправних станцій Харківського регіону, станом на вчора, 1 травня, фіксували такі ціни:

Мережа WOG

ДП (Євро): 89.9 грн/л

ДП (Mustang): 92.9 грн/л

А-95 (Євро): 75.9 грн/л

95 (Mustang): 78.9 грн/л

100 (Mustang): 85.9 грн/л

Мережа БРСМ-Нафта

95 Euro Plus: 69.99 грн/л

95E Premium+: 57.99 грн/л

ДП Euro: 86.79 грн/л

ГАЗ Plus: 47.29 грн/л

EcoBlue: 43.99 грн/л

Мережа OVIS

95: 73.49 грн/л

95 Active: 76.49 грн/л

92: 70.49 грн/л

ДП: 88.90 грн/л

ГАЗ: 47.49 грн/л

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що на заправках Харківщини 30 квітня зафіксували оновлені середні ціни на пальне. Після незначного підвищення напередодні вартість пального пішла вниз.

Також Новини.LIVE писали, що вартість бензину марки А-95 преміум та А-92 29 квітня залишалася на рівні показників за 28 квітня. Водночас бензин А-95 та дизельне пальне продемонстрували незначне підвищення ціни. Натомість автомобільний газ став єдиним видом пального, який сьогодні здешевшав, що дещо полегшило витрати для водіїв. Середня вартість пального на Харківщині 29 квітня: