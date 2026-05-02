Головна Харків У Харкові стабілізувалися ціни на пальне: скільки коштує літр

У Харкові стабілізувалися ціни на пальне: скільки коштує літр

Дата публікації: 2 травня 2026 12:26
Заправка для автомобілів. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Станом на сьогодні, 2 травня, у Харківській області ціни на пальне залишаються без змін. Різких коливань у вартості дизелю, газу та бензину на ринку за добу не відбулося.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Авторіа. 

У Харкові стабілізувалися ціни на пальне: скільки коштує літр - фото 1
Ціни на пальне у Харківській області. Фото: скриншот з Авторіа

Ціни на газ, бензин, дизель на Харківщині 2 травня

За даними майданчика, середня вартість бензину А-95 становить 71,54 грн за літр. Бензин А-95+ продають у середньому по 75,85 грн, а А-92 — по 66,92 грн за літр.
Дизельне паливо тримається на рівні 87,84 грн за літр, а автомобільний газ — 48,26 грн. За останню добу динаміка цін по всіх основних позиціях залишилася без змін.

Які ціни на паливо на заправках Харківщини 2 травня

На заправках ціни відрізняються залежно від мережі. У преміальних операторів, таких як OKKO та WOG, бензин А-95 коштує 75,90 грн, а дизель — до 89,90 грн за літр. Газ тут також дорожчий — близько 49,90 грн.
У мережі UPG ціни нижчі: бензин А-95 — 72,90 грн, дизель — 86,90 грн, газ — 49 грн за літр.
Більш доступні варіанти пропонують БРСМ-Нафта та AMIC. Там бензин А-95 можна знайти приблизно за 69–71 грн за літр, а дизель — від 86,79 грн.

Які ціни на паливо були напередодні на заправках

Згідно з даними з основних заправних станцій Харківського  регіону, станом на вчора, 1 травня, фіксували такі ціни:

Мережа WOG

  • ДП (Євро): 89.9 грн/л 
  • ДП (Mustang): 92.9 грн/л 
  • А-95 (Євро): 75.9 грн/л
  • 95 (Mustang): 78.9 грн/л
  • 100 (Mustang): 85.9 грн/л

Мережа БРСМ-Нафта

  • 95 Euro Plus: 69.99 грн/л 
  • 95E Premium+: 57.99 грн/л 
  • ДП Euro: 86.79 грн/л
  • ГАЗ Plus: 47.29 грн/л 
  • EcoBlue: 43.99 грн/л

Мережа OVIS

  • 95: 73.49 грн/л
  • 95 Active: 76.49 грн/л 
  • 92: 70.49 грн/л
  • ДП: 88.90 грн/л 
  • ГАЗ: 47.49 грн/л

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що на заправках Харківщини 30 квітня зафіксували оновлені середні ціни на пальне. Після незначного підвищення напередодні вартість пального пішла вниз.

Також Новини.LIVE писали, що вартість бензину марки А-95 преміум та А-92 29 квітня залишалася на рівні показників за 28 квітня. Водночас бензин А-95 та дизельне пальне продемонстрували незначне підвищення ціни. Натомість автомобільний газ став єдиним видом пального, який сьогодні здешевшав, що дещо полегшило витрати для водіїв. Середня вартість пального на Харківщині 29 квітня:

  • Бензин А-95 преміум — 76,43 грн/л;
  • Бензин А-95 — 71,62 грн/л;
  • Бензин А-92 — 67,13 грн/л;
  • Дизельне пальне — 87,92 грн/л;
  • Автомобільний газ — 48,34 грн/л.

Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Лілія Швець
