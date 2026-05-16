В Харькове стабилизировались цены на топливо: стоимость на АЗС

В Харькове по состоянию на 16 мая стоимость топлива на автозаправках практически не изменилась по сравнению с предыдущими сутками. Вчера заметно подешевел автомобильный газ, тогда как бензин и дизель остались почти на том же уровне.

Стоимость топлива в Харькове 16 мая

По данным мониторинга, средняя цена бензина А-95 премиум в Харьковской области составляет 77,56 грн за литр. Обычный А-95 стоит в среднем 72,61 грн за литр, что лишь на 7 копеек больше, чем раньше.

Бензин А-92 удерживается на уровне 67,02 грн за литр без изменений за сутки.

Дизельное топливо в среднем продают по 87,54 грн за литр. Его стоимость снизилась на 9 копеек.

Больше всего за сутки изменился ценник на автомобильный газ. Средняя стоимость LPG в Харьковской области сейчас составляет 47,67 грн за литр, что на 29 копеек дешевле.

Какие цены на топливо на АЗС в Харькове

Самое дорогое топливо традиционно продают сети ОККО и WOG. Там бензин А-95+ стоит 80,90 грн за литр, а дизель — 89,90 грн.

Несколько ниже цены предлагают UPG и SOCAR. На UPG бензин А-95 продают по 74,90 грн, а дизель — по 86,90 грн за литр.

Одними из самых доступных остаются SUN OIL, БРСМ-Нафта и Marshal. На этих АЗС бензин А-95 можно найти от 69,98 до 71,98 грн за литр.

Автомобильный газ дороже всего стоит в сети SOCAR - 49,97 грн за литр. Самые низкие цены сейчас предлагают UPG, Marshal и Ovis — около 46,90-46,99 грн.

Удары по АЗС Харькова

В конце апреля и в начале мая российские войска начали массированно бить по автозаправочным станциям в Харькове. 1 мая российские дроны атаковали сразу несколько заправок в Харькове и Чугуеве. По данным ГСЧС и полиции, были повреждены АЗС, автомойки и автомобили, пострадали люди. Уже 2 мая удары повторились. Попадания зафиксировали как минимум по четырем-пяти автозаправочным станциям в разных районах города. На некоторых объектах горели газовые емкости и топливное оборудование.

Городской голова Игорь Терехов заявлял, что только за неделю — с 27 апреля по 3 мая — РФ нанесла 15 ударов по 11 АЗС Харькова. По его словам, часть заправок атаковали повторно, а для ударов российские войска могли использовать дроны типа V2U с искусственным интеллектом, которые были настроены именно на топливную инфраструктуру.

