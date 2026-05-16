Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков В Харькове стабилизировались цены на топливо: стоимость на АЗС

В Харькове стабилизировались цены на топливо: стоимость на АЗС

Ua ru
Дата публикации 16 мая 2026 13:39
В Харькове стабилизировались цены на топливо: стоимость на АЗС
Машины на заправке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове по состоянию на 16 мая стоимость топлива на автозаправках практически не изменилась по сравнению с предыдущими сутками. Вчера заметно подешевел автомобильный газ, тогда как бензин и дизель остались почти на том же уровне.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сайт AUTO.RIA.

Стоимость топлива в Харькове 16 мая

По данным мониторинга, средняя цена бензина А-95 премиум в Харьковской области составляет 77,56 грн за литр. Обычный А-95 стоит в среднем 72,61 грн за литр, что лишь на 7 копеек больше, чем раньше.

Бензин А-92 удерживается на уровне 67,02 грн за литр без изменений за сутки.

Дизельное топливо в среднем продают по 87,54 грн за литр. Его стоимость снизилась на 9 копеек.

Читайте также:

Больше всего за сутки изменился ценник на автомобильный газ. Средняя стоимость LPG в Харьковской области сейчас составляет 47,67 грн за литр, что на 29 копеек дешевле.

Какие цены на топливо на АЗС в Харькове

Самое дорогое топливо традиционно продают сети ОККО и WOG. Там бензин А-95+ стоит 80,90 грн за литр, а дизель — 89,90 грн.

Несколько ниже цены предлагают UPG и SOCAR. На UPG бензин А-95 продают по 74,90 грн, а дизель — по 86,90 грн за литр.

Одними из самых доступных остаются SUN OIL, БРСМ-Нафта и Marshal. На этих АЗС бензин А-95 можно найти от 69,98 до 71,98 грн за литр.

Автомобильный газ дороже всего стоит в сети SOCAR - 49,97 грн за литр. Самые низкие цены сейчас предлагают UPG, Marshal и Ovis — около 46,90-46,99 грн.

Удары по АЗС Харькова

В конце апреля и в начале мая российские войска начали массированно бить по автозаправочным станциям в Харькове. 1 мая российские дроны атаковали сразу несколько заправок в Харькове и Чугуеве. По данным ГСЧС и полиции, были повреждены АЗС, автомойки и автомобили, пострадали люди. Уже 2 мая удары повторились. Попадания зафиксировали как минимум по четырем-пяти автозаправочным станциям в разных районах города. На некоторых объектах горели газовые емкости и топливное оборудование.

Городской голова Игорь Терехов заявлял, что только за неделю — с 27 апреля по 3 мая — РФ нанесла 15 ударов по 11 АЗС Харькова. По его словам, часть заправок атаковали повторно, а для ударов российские войска могли использовать дроны типа V2U с искусственным интеллектом, которые были настроены именно на топливную инфраструктуру.

Ранее Новини.LIVE писали, что в ночь на 16 мая российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками типа Shahed. Под ударами оказались сразу несколько районов города. Есть пострадавшие и повреждения гражданской инфраструктуры.

Также Новини.LIVE сообщали, что за прошедшие сутки 15 мая российские войска массированно атаковали Харьков и еще 16 населенных пунктов области. Ударам подверглись жилые кварталы, предприятия, железнодорожная инфраструктура и энергосети.

цены на топливо цены на газ бензин Новости Харькова дизель
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации