У Харкові стабілізувалися ціни на пальне: вартість на АЗС

Машини на заправці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові станом на 16 травня вартість пального на автозаправках практично не змінилася порівняно з попередньою добою. Вчора найпомітніше здешевшав автомобільний газ, тоді як бензин та дизель залишилися майже на тому ж рівні.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на сайт AUTO.RIA.

Вартість пального у Харкові 16 травня

За даними моніторингу, середня ціна бензину А-95 преміум у Харківській області становить 77,56 грн за літр. Звичайний А-95 коштує в середньому 72,61 грн за літр, що лише на 7 копійок більше, ніж раніше.

Бензин А-92 утримується на рівні 67,02 грн за літр без змін за добу.

Дизельне пальне у середньому продають по 87,54 грн за літр. Його вартість знизилася на 9 копійок.

Найбільше за добу змінився цінник на автомобільний газ. Середня вартість LPG у Харківській області зараз становить 47,67 грн за літр, що на 29 копійок дешевше.

Які ціни на пальне на АЗС у Харкові

Найдорожче пальне традиційно продають мережі ОККО та WOG. Там бензин А-95+ коштує 80,90 грн за літр, а дизель — 89,90 грн.

Дещо нижчі ціни пропонують UPG та SOCAR. На UPG бензин А-95 продають по 74,90 грн, а дизель — по 86,90 грн за літр.

Одними з найдоступніших залишаються SUN OIL, БРСМ-Нафта та Marshal. На цих АЗС бензин А-95 можна знайти від 69,98 до 71,98 грн за літр.

Автомобільний газ найдорожче коштує у мережі SOCAR — 49,97 грн за літр. Найнижчі ціни наразі пропонують UPG, Marshal та Ovis — близько 46,90–46,99 грн.

Удари по АЗС Харкова

Наприкінці квітня та на початку травня російські війська почали масовано бити по автозаправних станціях у Харкові. 1 травня російські дрони атакували одразу кілька заправок у Харкові та Чугуєві. За даними ДСНС та поліції, були пошкоджені АЗС, автомийки та автомобілі, постраждали люди. Уже 2 травня удари повторилися. Влучання зафіксували щонайменше по чотирьох-п’яти автозаправних станціях у різних районах міста. На деяких об’єктах горіли газові ємності та паливне обладнання.

Міський голова Ігор Терехов заявляв, що лише за тиждень — з 27 квітня по 3 травня — РФ завдала 15 ударів по 11 АЗС Харкова. За його словами, частину заправок атакували повторно, а для ударів російські війська могли використовувати дрони типу V2U зі штучним інтелектом, які були налаштовані саме на паливну інфраструктуру.

Раніше Новини.LIVE писали, що ніч проти 16 травня російські війська атакували Харків ударними безпілотниками типу Shahed. Під ударами опинилися одразу кілька районів міста. Є постраждалі та пошкодження цивільної інфраструктури.

Також Новини.LIVE повідомляли, що протягом минулої доби 15 травня російські війська масовано атакували Харків та ще 16 населених пунктів області. Ударів зазнали житлові квартали, підприємства, залізнична інфраструктура та енергомережі.