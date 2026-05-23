Главная Харьков В Харькове стабилизировались цены на топливо: стоимость сегодня

Дата публикации 23 мая 2026 14:34
Мужчина смотрит на цены на заправке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харьковской области по состоянию на сегодня, 23 мая, цены на топливо остались без изменений по сравнению с предыдущим днем. Самым дорогим традиционно остается премиальный бензин А-95+, а самые высокие цены на бензин и дизель держат крупные сети АЗС.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сайт AUTO.RIA.

Цены на топливо в Харькове 23 мая

По данным мониторинга рынка, средняя цена бензина А-95+ в Харьковской области сейчас составляет 79,69 грн за литр. Такую же стоимость фиксировали и 22 мая. Без изменений остался и обычный бензин А-95 — 74,47 грн/л.

Бензин А-92 стоит в среднем 69,10 грн за литр. Дизельное топливо держится на уровне 87,44 грн/л, а автомобильный газ — 47,29 грн/л.

Цены на АЗС 23 мая

Самое дорогое топливо традиционно продают сети ОККО и WOG. Там бензин А-95+ стоит 82,90 грн/л, обычный А-95 — 79,90 грн/л, дизель — 89,90 грн/л, а автогаз — 48,90 грн/л.

В сети SOCAR бензин А-95+ продают по 81,90 грн/л, А-95 — по 78,90 грн/л, дизельное топливо — по 88,90 грн/л, а газ — по 48,90 грн/л.

На АЗС UPG премиальный бензин стоит 79,40 грн/л, А-95 — 77,40 грн/л, дизель — 86,90 грн/л, газ - 46,90 грн/л.

Одними из самых доступных остаются SUN OIL и Rodnik. На SUN OIL бензин А-95 продают по 70,98 грн/л, А-92 — по 67,48 грн/л, дизель — по 85,69 грн/л, а автогаз — по 46,59 грн/л. На Rodnik бензин А-95 стоит 70,98 грн/л, дизель — 87,98 грн/л, газ — 46,99 грн/л.

В сети Marshal бензин А-95+ продают по 76,98 грн/л, А-95 — по 73,98 грн/л, дизельное топливо — по 86,48 грн/л, автогаз — по 46,68 грн/л.

На заправках Ovis сейчас один из самых дорогих бензинов А-92 — 72,40 грн/л. В то же время А-95 там стоит 76,90 грн/л, дизель — 88,40 грн/л, а газ — 46,99 грн/л.

В сети U.GO бензин А-95 продают по 73,90 грн/л, А-92 — по 69,90 грн/л, дизель — по 86,90 грн/л, газ — по 46,90 грн/л.

На БРСМ-Нафта бензин А-95 стоит 72,98 грн/л, дизель — 85,48 грн/л, газ — 46,68 грн/л.

В сети AMIC бензин А-95 продают по 74,98 грн/л, а дизель — по 86,98 грн/л.

Удары дронами по АЗС Харькова

В конце апреля и в начале мая российские войска начали массированно бить по автозаправочным станциям в Харькове. 1 и 2 мая российские дроны атаковали сразу несколько заправок в Харькове и Чугуеве. Попадания зафиксировали по меньшей мере по четырем-пяти автозаправочным станциям в разных районах города. На некоторых объектах горели газовые емкости и топливное оборудование.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что оккупанты начали бить дронами и в транспорт, который движется по кольцевой дороге, поэтому ее временно закрыли. Ограничения ввели на участке трассы М-03 от Зоопарка до Липкивского перекрестка.

Также Новини.LIVE писали, что 22 мая российские войска атаковали Харьков и по меньшей мере 17 населенных пунктов области. В результате обстрелов погибли три человека, еще пятеро получили ранения.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Лилия Швец
