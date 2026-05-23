Головна Харків У Харкові стабілізувались ціни на пальне: вартість сьогодні

Дата публікації: 23 травня 2026 14:34
Чоловік дивиться на ціни на заправці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харківській області станом на сьогодні, 23 травня, ціни на пальне залишилися без змін у порівнянні з попереднім днем. Найдорожчим традиційно залишається преміальний бензин А-95+, а найвищі ціни на бензин та дизель тримають великі мережі АЗС.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на сайт AUTO.RIA.

Ціни на паливо у Харкові 23 травня

За даними моніторингу ринку, середня ціна бензину А-95+ у Харківській області наразі становить 79,69 грн за літр. Таку ж вартість фіксували і 22 травня. Без змін залишився і звичайний бензин А-95 — 74,47 грн/л.

Бензин А-92 коштує у середньому 69,10 грн за літр. Дизельне пальне тримається на рівні 87,44 грн/л, а автомобільний газ — 47,29 грн/л.

Ціни на АЗС 23 травня

Найдорожче пальне традиційно продають мережі ОККО та WOG. Там бензин А-95+ коштує 82,90 грн/л, звичайний А-95 — 79,90 грн/л, дизель — 89,90 грн/л, а автогаз — 48,90 грн/л.

У мережі SOCAR бензин А-95+ продають по 81,90 грн/л, А-95 — по 78,90 грн/л, дизельне пальне — по 88,90 грн/л, а газ — по 48,90 грн/л.

На АЗС UPG преміальний бензин коштує 79,40 грн/л, А-95 — 77,40 грн/л, дизель — 86,90 грн/л, газ — 46,90 грн/л.

Одними з найдоступніших залишаються SUN OIL та Rodnik. На SUN OIL бензин А-95 продають по 70,98 грн/л, А-92 — по 67,48 грн/л, дизель — по 85,69 грн/л, а автогаз — по 46,59 грн/л. На Rodnik бензин А-95 коштує 70,98 грн/л, дизель — 87,98 грн/л, газ — 46,99 грн/л.

У мережі Marshal бензин А-95+ продають по 76,98 грн/л, А-95 — по 73,98 грн/л, дизельне пальне — по 86,48 грн/л, автогаз — по 46,68 грн/л.

На заправках Ovis наразі один із найдорожчих бензинів А-92 — 72,40 грн/л. Водночас А-95 там коштує 76,90 грн/л, дизель — 88,40 грн/л, а газ — 46,99 грн/л.

У мережі U.GO бензин А-95 продають по 73,90 грн/л, А-92 — по 69,90 грн/л, дизель — по 86,90 грн/л, газ — по 46,90 грн/л.

На БРСМ-Нафта бензин А-95 коштує 72,98 грн/л, дизель — 85,48 грн/л, газ — 46,68 грн/л.

У мережі AMIC бензин А-95 продають по 74,98 грн/л, а дизель — по 86,98 грн/л.

Удари дронами по АЗС Харкова

Наприкінці квітня та на початку травня російські війська почали масовано бити по автозаправних станціях у Харкові. 1 та 2 травня російські дрони атакували одразу кілька заправок у Харкові та Чугуєві. Влучання зафіксували щонайменше по чотирьох-п’яти автозаправних станціях у різних районах міста. На деяких об’єктах горіли газові ємності та паливне обладнання.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що окупанти почали бити дронами і у транспорт, який рухається кільцевою дорогою, через це її тимчасово закрили. Обмеження запровадили на ділянці траси М-03 від Зоопарку до Липківського перехрестя.

Також Новини.LIVE писали, що 22 травня російські війська атакували Харків та щонайменше 17 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, ще п’ятеро дістали поранення.

ціни на паливо бензин газ Новини Харкова дизель
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
