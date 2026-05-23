У Харкові стабілізувались ціни на пальне: вартість сьогодні

Чоловік дивиться на ціни на заправці.

У Харківській області станом на сьогодні, 23 травня, ціни на пальне залишилися без змін у порівнянні з попереднім днем. Найдорожчим традиційно залишається преміальний бензин А-95+, а найвищі ціни на бензин та дизель тримають великі мережі АЗС.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на сайт AUTO.RIA.

Ціни на паливо у Харкові 23 травня

За даними моніторингу ринку, середня ціна бензину А-95+ у Харківській області наразі становить 79,69 грн за літр. Таку ж вартість фіксували і 22 травня. Без змін залишився і звичайний бензин А-95 — 74,47 грн/л.

Бензин А-92 коштує у середньому 69,10 грн за літр. Дизельне пальне тримається на рівні 87,44 грн/л, а автомобільний газ — 47,29 грн/л.

Ціни на АЗС 23 травня

Найдорожче пальне традиційно продають мережі ОККО та WOG. Там бензин А-95+ коштує 82,90 грн/л, звичайний А-95 — 79,90 грн/л, дизель — 89,90 грн/л, а автогаз — 48,90 грн/л.

У мережі SOCAR бензин А-95+ продають по 81,90 грн/л, А-95 — по 78,90 грн/л, дизельне пальне — по 88,90 грн/л, а газ — по 48,90 грн/л.

На АЗС UPG преміальний бензин коштує 79,40 грн/л, А-95 — 77,40 грн/л, дизель — 86,90 грн/л, газ — 46,90 грн/л.

Одними з найдоступніших залишаються SUN OIL та Rodnik. На SUN OIL бензин А-95 продають по 70,98 грн/л, А-92 — по 67,48 грн/л, дизель — по 85,69 грн/л, а автогаз — по 46,59 грн/л. На Rodnik бензин А-95 коштує 70,98 грн/л, дизель — 87,98 грн/л, газ — 46,99 грн/л.

У мережі Marshal бензин А-95+ продають по 76,98 грн/л, А-95 — по 73,98 грн/л, дизельне пальне — по 86,48 грн/л, автогаз — по 46,68 грн/л.

На заправках Ovis наразі один із найдорожчих бензинів А-92 — 72,40 грн/л. Водночас А-95 там коштує 76,90 грн/л, дизель — 88,40 грн/л, а газ — 46,99 грн/л.

У мережі U.GO бензин А-95 продають по 73,90 грн/л, А-92 — по 69,90 грн/л, дизель — по 86,90 грн/л, газ — по 46,90 грн/л.

На БРСМ-Нафта бензин А-95 коштує 72,98 грн/л, дизель — 85,48 грн/л, газ — 46,68 грн/л.

У мережі AMIC бензин А-95 продають по 74,98 грн/л, а дизель — по 86,98 грн/л.

Удари дронами по АЗС Харкова

Наприкінці квітня та на початку травня російські війська почали масовано бити по автозаправних станціях у Харкові. 1 та 2 травня російські дрони атакували одразу кілька заправок у Харкові та Чугуєві. Влучання зафіксували щонайменше по чотирьох-п’яти автозаправних станціях у різних районах міста. На деяких об’єктах горіли газові ємності та паливне обладнання.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що окупанти почали бити дронами і у транспорт, який рухається кільцевою дорогою, через це її тимчасово закрили. Обмеження запровадили на ділянці траси М-03 від Зоопарку до Липківського перехрестя.

Також Новини.LIVE писали, що 22 травня російські війська атакували Харків та щонайменше 17 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, ще п’ятеро дістали поранення.