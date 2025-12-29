Видео
Главная Харьков В Харькове впервые очно судят оккупанта за расстрел пленных ВСУ

В Харькове впервые очно судят оккупанта за расстрел пленных ВСУ

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 00:33
Прокуроры требуют пожизненного для россиянина, который расстреливал пленных в Волчанске
Оккупант РФ Сергей Тужилов, которого судят за расстрел украинских военнопленных. Фото: Суспільне Харків/Дмитрий Гребенник

Харьковские прокуроры требуют пожизненного заключения для россиянина, который расстреливал пленных бойцов ВСУ в Волчанске. Это первый случай на Харьковщине, когда оккупанта судят за расстрел пленных очно, а не заочно. Оккупант с позывным "Алтай" признал вину, но просит обменять его домой, оправдывая казни "приказами" и "отсутствием пищи".

О деталях дела сообщает Суспільне.

"Общество не простит меньшего"

Прокурор Никита Далека был категоричным. Он подчеркнул: украинцы шокированы жестокостью врага и ждут справедливости.

"Общество не простит нам, если наказание будет менее тяжким, чем максимальное", — заявил обвинитель во время дебатов.

Следствие установило: командир отделения Тужилов лично застрелил одного пленного украинца. Еще двум - помог уйти из жизни насильственной смертью.

В зале суда присутствовали родные погибших. Матери, жены и дети. Они заявили гражданские иски на общую сумму 51 миллион гривен.

Представительница потерпевших Тамила Беспала напомнила, что убитые ребята шли защищать свои семьи. Некоторые не имели даже месяца боевого опыта. Их жизни оборвали в плену, где они должны были быть защищены правом войны.

Логика палача

Сам 36-летний Тужилов (позывной "Алтай") вину признал. Он даже попросил прощения. Но его линия защиты строится на перекладывании ответственности. Он называет себя "подневольным человеком". Оккупант заявил, что выполнял приказ.

Более того, он придумал циничное оправдание своим действиям: мол, пленные все равно не выжили бы из-за нехватки воды и пищи на заблокированном заводе.

"Не сделал бы я, сделал бы другой. Или ребята просто умерли бы в муках", — сказал подсудимый.

Кто такой "Алтай"

Биография подсудимого типична для современной армии РФ. Ранее судимый за разбой. Пошел воевать в 2023 году, чтобы "очиститься" от тюрьмы. Воевал в Лисичанске, вернулся домой, но в 2024-м снова поехал убивать украинцев — на этот раз "подзаработать" на наступлении в Волчанске.

Защита просит для него 15 лет тюрьмы. Сам Тужилов написал заявление на обмен. Он хочет вернуться в Россию и обещает, что больше не возьмет в руки оружие. Приговор обвиняемому планируют объявить 13 января.

Ранее сообщалось, что в Хмельницком 52-летний местный житель солгал правоохранителям об угрозе взрыва в здании районного военкомата. Пседовминера приговорили к заключению.

Напомним, житель Сумщины информировал население о местонахождении военнослужащих ТЦК и СП. Его приговорили к испытательному сроку.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
