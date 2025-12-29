Прокурори вимагають довічного для росіянина, який розстрілював полонених у Вовчанську

Окупант РФ Сергій Тужилов, якого судять за розстріл українських військовополонених. Фото: Суспільне Харків/Дмитро Гребінник

Харківські прокурори вимагають довічного ув'язнення для росіянина, який розстрілював полонених бійців ЗСУ у Вовчанську. Це перший випадок на Харківщині, коли окупанта судять за розстріл полонених очно, а не заочно. Окупант з позивним "Алтай" визнав провину, але просить обміняти його додому, виправдовуючи страти "наказами" та "відсутністю їжі".

Про деталі справи повідомляє Суспільне.

"Суспільство не пробачить меншого"

Прокурор Микита Дальока був категоричним. Він наголосив: українці шоковані жорстокістю ворога і чекають на справедливість.

"Суспільство не вибачить нам, якщо покарання буде менш тяжким, ніж максимальне", — заявив обвинувач під час дебатів.

Слідство встановило: командир відділення Тужилов особисто застрелив одного полоненого українця. Ще двом — допоміг піти з життя насильницькою смертю.

У залі суду були присутні рідні загиблих. Матері, дружини та діти. Вони заявили цивільні позови на загальну суму 51 мільйон гривень.

Представниця потерпілих Таміла Беспала нагадала, що вбиті хлопці йшли захищати свої родини. Дехто не мав навіть місяця бойового досвіду. Їх життя обірвали в полоні, де вони мали бути захищені правом війни.

Логіка ката

Сам 36-річний Тужилов (позивний "Алтай") провину визнав. Він навіть попросив вибачення. Але його лінія захисту будується на перекладанні відповідальності. Він називає себе "підневільною людиною". Окупант заявив, що виконував наказ.

Більше того, він вигадав цинічне виправдання своїм діям: мовляв, полонені все одно не вижили б через брак води та їжі на заблокованому заводі.

"Не зробив би я, зробив би інший. Або хлопці просто померли б у муках", — сказав підсудний.

Хто такий "Алтай"

Біографія підсудного типова для сучасної армії РФ. Раніше судимий за розбій. Пішов воювати у 2023 році, щоб "очиститися" від тюрми. Воював у Лисичанську, повернувся додому, але у 2024-му знову поїхав вбивати українців — цього разу "підзаробити" на наступі у Вовчанську.

Захист просить для нього 15 років тюрми. Сам Тужилов написав заяву на обмін. Він хоче повернутися в Росію і обіцяє, що більше не візьме до рук зброю. Вирок обвинуваченому планують оголосити 13 січня.

