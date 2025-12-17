Мужчина поджег дверь соседке за 500 долларов — поверил, что выполняет задание СБУ

Работники ГСЧС. Иллюстративное фото: ГСЧС Украины

Три года тюрьмы, но условно получил харьковчанин от Шевченковского районного суда. Мужчина решил "поиграть в шпиона" и выполнил грязный заказ из Telegram. Он думал, что наказывает врага, а на самом деле - совершил криминал.

Об этом стало известно из текста судебного решения.

Детали дела

На суде выяснилось, что в августе на телефон обвиняемого пришло сообщение. Неизвестный собеседник представился действующим сотрудником СБУ. Предложение было конкретным: 500 долларов за "работу".

Задание заключалось в том, чтобы сжечь входную дверь одной из квартир. Куратор объяснил это патриотическими мотивами: мол, там живет женщина, которая поддерживает российское вторжение. Обязательное условие - снять поджог на видео. Это должно было стать доказательством для выплаты вознаграждения. Харьковчанин согласился.

В тот же вечер он пошел на дело. Вооружился спичками и жидкостью для разжигания каминов. Облил дверь, поджег и зафиксировал все на камеру. После этого сбежал. Огонь наделал беды на 1667 гривен.

Решение суда

На заседании поджигатель полностью признал вину. Интересно, что сама потерпевшая стала на его защиту. Она заявила, что мужчина добровольно компенсировал и материальный, и моральный ущерб. Претензий к нему она не имеет и просила судью не лишать его свободы.

Суд квалифицировал действия как умышленное уничтожение имущества. Мужчине назначили три года тюрьмы, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

